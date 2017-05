Con Orbi cresce l’offerta Wi-Fi Home di Netgear

Sono pensate per funzionare in abitazioni con un’estensione inferiore ai 350 mq le due nuove offerte progettate da Netgear espandendo la famiglia dei sistemi Orbi Home Wi-Fi Tri-band.

All’esigenza sempre più sentita delle famiglie di avere una rete Wi-Fi potente e stabile, dalla taverna al giardino, ha convinto il fornitore di soluzioni di networking domestiche e per la smart home dell’opportunità di offrire due nuovi sistemi.

Nello specifico, il sistema WiFi Tri-band RBK30 include il router AC2200 e il satellite a muro ed è particolarmente adatto a coprire un’area fino a 200 mq.

A sua volta, il modello RBK40 si estende, invece, fino a una superficie di 250 mq.

I nuovi sistemi Orbi forniscono una velocità WiFi 802. ac AC2200 fino a 2.2Gbps e consentono agli utenti di beneficiare di una rete WiFi senza interruzioni in tutte le aree della casa e/o ufficio, risolvendo una volta per tutte il problema delle zone morte, dall’attico al seminterrato, dal patio al garage, dal giardino al cortile, anche quando si guardano contenuti video in streaming 4K o altri contenuti che richiedono un consumo elevato di banda.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Consapevole di quanto sia importante poter disporre di soluzioni a muro esteticamente “discrete”, Netgear ha pensato di differenziare i nuovi Orbi anche nel design per offrire ai consumatori una maggiore scelta sia in termini di stile sia di prezzo.

Già disponibile per l’acquisto online o presso le catene specializzate, il prezzo dell’offerta Netgear varia dai RBK40per l’RBK30 (un router Orbi AC2200 e un satellite a muro) ai 379 euro richiesti per il modello RBK40, comprensivo di un router Orbi AC2200 e un satellite. Per l’RBK50 da un router Orbi “classico” AC3000 e un satellite ci vogliono, invece, 439 euro.

Per tutti, un’offerta dal premiato design innovativo e un’architettura Tri-band unica nel settore per una connessione wireless dedicata da 5GHz tra il router e il satellite e un unico nome di rete per beneficiare di una connessione Wi-Fi ottimale anche negli angoli più remoti di casa.