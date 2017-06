Per WD è tempo di SSD con tecnologia 3D NAND a 64 livelli

Western Digital ha annunciato l’arrivo, nel terzo trimestre 2017, delle unità SSD WD Blue 3D NAND SATA ed SSD SanDisk Ultra 3D

Con trent’anni di esperienza nel campo delle unità flash di memoria, Western Digital segna un ulteriore traguardo e primato. La società ha, infatti, annunciato di aver lanciato il suo primo SSD con tecnologia 3D NAND a 64 livelli.

Questa nuova tecnologia consente di offrire una categoria di SSD unici e innovativi, riducendo i consumi ed aumentando prestazioni, resistenza e capacità.

Stando a quanto riferito in una nota ufficiale da Micheal Cordano, President and Chief Operating Officer di Western Digital: «Rendere accessibile per i pc le unità SSD con tecnologia 3D NAND a 64 livelli segna un passo importante nel processo di conversione a questa nuova tecnologia. Creati dai nostri due brand – SanDisk e WD – per i rispettivi clienti e canali di distribuzione, le nuove unità SSD si rivolgono a un’ampia fascia della cosiddetta popolazione informatica alla ricerca dei vantaggi che possono derivare dalle tecnologie moderne più innovative».

WD Blue 3D NAND SATA SSD

Sul mercato a partire dal terzo trimestre del 2017, le unità SSD WD Blue 3D NAND SATA saranno disponibili nelle versioni da 250GB, 500GB, 1TB e 2TB nelle dimensioni tradizionali di 7mm e nella struttura M.2 2280.

Create appositamente per appassionati, rivenditori e costruttori di sistemi, le nuove unità hanno dalla loro un MTTF di 1,75 milioni di ore e il certificato di qualità WD Functional Integrity Testing Lab. Inoltre, i consumatori possono scaricare gratuitamente strumenti come il software di clonazione Acronis True Image WD Edition e il software WD SSD Dashboard che consente un monitoraggio continuo delle prestazioni e delle capacità oltre ad aggiornamenti del firmware.

SanDisk Ultra 3D SSD, prestazioni più veloci per gaming e grafica

Creati per gli appassionati di gaming e per i creativi che vogliono migliorare le prestazioni dei propri pc, le unità SSD SanDisk Ultra 3D sono la soluzione ideale per aggiornare i sistemi preesistenti. Per coloro che cercano un modo semplice per aggiornare i propri pc, le unità SSD SanDisk Ultra 3D offrono una maggiore resistenza ed affidabilità, un avvio rapido, tempi di caricamento ridotti e un trasferimento dati più veloce. Inoltre, grazie a un sistema di computing raffreddato e silenzioso, le unità SSD SanDisk Ultra 3D sono resistenti a urti e vibrazioni.

Le unità SSD SanDisk Ultra 3D saranno disponibili nelle versioni da 250GB, 500GB, 1TB e 2TB nelle dimensioni tradizionali di 7mm.Western