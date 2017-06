Le reti WiFi non sono scontate

Cambium Networks ha lanciato la nuova famiglia di prodotti WiFi, si tratta di soluzioni che consentono un buon margine per i professionisti di settore e che verranno presentate in anteprima il 13 giugno a Torino

L’attivazione di una rete WiFi è, apparentemente, semplice. Basta infatti acquistare un router, collegarlo a Internet, oltre che alla rete di alimentazione, è connettere i singoli apparati utilizzando la password indicata. Una semplicità che, in molti casi, ha portato anche ad uno svilimento del prodotto e alla “guerra dei prezzi”, con la conseguenza di diminuire anche il margine per gli operatori dei settore.

Stupisce, quindi, che una realtà come Cambium Networks, da sempre considerata un punto di riferimento nel mercato del Fixed Wireless Access, abbia deciso di proporre soluzioni per il mondo WiFi del networking.

Il valore della competenza

In realtà si tratta di una scelta ben ponderata e frutto della considerazione che, in un mercato in forte crescita, sia necessario proporre reali competenze tecniche e installative, indirizzate ai professionisti del settore. Da qui la scelta di sfruttare l’esperienza maturata nelle reti radio per proporre un nuovo portafoglio WiFi Enterprise, in grado di rispondere a esigenze specifiche dei mercato. Esigenze che non possono essere soddisfatte da prodotti da banco, ma richiedono soluzioni professionali e un adeguato supporto tecnico.

Anche per questa ragione Advantec, distributore ufficiale Cambium Networks, ha inserito questa famiglia di prodotti accanto a quelli storici del produttore americano. “Si tratta di una scelta ponderata – spiega Cristiano Bernard, Ceo di Advantec – che risponde all’esigenza di un mercato alla ricerca di professionalità”.

Per questa ragione, confermando un approccio particolarmente attento al supporto tecnico, Advantec ha investito soprattutto sulla formazione delle proprie risorse interne, le cui competenze sono state certificate proprio dai laboratori di Cambium Networks.

Una famiglia da conoscere

Solo al termine di questo percorso formativo, Advantec ha dato il via al “Wi-Fi road show”, la cui prima tappa è fissata per il 13 giugno a Torino.

In quell’occasione, presso l’Hotel NH di Lingotto, il distributore presenterà il portfolio completo dei prodotti Wi-Fi e delle soluzioni radio outdoor per il Fixed Wireless Access. L’evento inizierà con una parte di carattere commerciale presentata da Marco Olivieri, Regional Sales Manager Italy – Cambium Networks, seguita da uno speech tecnico tenuto da Sandro Cavalieri Foschini, Certified Cambium Networks Instructor.

Con l’occasione verranno presentate anche le nuove soluzioni Wi-Fi 802.11ac WAVE2, che garantiscono un connettività stabile anche in condizioni particolari e che, quindi, superano i limiti delle soluzioni sinora conosciute.

Proprio per le peculiarità delle nuove soluzioni, al termine delle presentazioni verrà lasciato notevole spazio alle domande dei partecipanti. Un dibattito che, spiega lo stesso Bernard, ci aspettiamo molto vivace, in quanto sarà l’occasione per interloquire direttamente con un esperto commerciale come Olivieri e con un tecnico specializzato come il nostro Cavalieri Foschini.

La partecipazione alla mattinata formativa è gratuita, previa iscrizione a questo link.