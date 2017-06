La tecnologia Intel RealSense nel listino di RS Components

RS Components ha a catalogo il kit di sviluppo SR300 RealSense di Intel per il rilevamento 3D in svariate applicazioni, anche in ambito medicale

Il distributore globale di prodotti di elettronica e manutenzione, RS Components, ha annunciato la disponibilità del kit di sviluppo SR300 RealSense di Intel per Windows, che consente lo sviluppo software, la prototipazione e la valutazione della profondità di una scena in una vasta gamma di applicazioni, tra cui il tracciamento dello scheletro della mano, il riconoscimento dei gesti, il riconoscimento e tracciamento facciale.

Dotato della tecnologia RealSense di Intel, il kit SR300 integra la telecamera frontale RealSense SR300, che è dotata di un sistema di ripresa coded-light a corto raggio in grado di fornire informazioni di profondità in numerose applicazioni di imaging, e un sottosistema audio. Quest’ultimo integra un array con doppio microfono che fornisce l’ingresso audio al sistema client, migliorando la qualità del modulo vocale in ambienti rumorosi.

Insieme al supporto delle applicazioni Universal Windows su Microsoft Windows 10 Creators Update e alla garanzia della massima compatibilità con le future versioni di Windows e la funzionalità “plug and play”, tra le possibili applicazioni dell’SR300 figura anche la segmentazione dinamica degli sfondi che vengono mascherati e sostituiti con sfondi alternativi, ad esempio per la videoconferenza. La migliore qualità offerta in condizioni di scarsa illuminazione consente, inoltre, la scansione 3D con una portata maggiore per l’acquisizione di immagini, mentre l’suo delle modalità di tracciamento primarie – cursore, estremità e mano completa – rende possibile l’attivazione del riconoscimento dei gesti manuali.

Il kit SR300 supporta le applicazioni esistenti e i dati RGB della telecamera F200 RealSense di Intel. Rispetto al modello F200, l’SR300 offre un intervallo di profondità di 1,5 metri, l’acquisizione dinamica del movimento con dati di profondità di qualità superiore, consumi ridotti, oltre a una migliore qualità e una maggiore solidità del middleware. Viene garantito anche il supporto per le comunicazioni video via Skype.

La telecamera SR300 pesa solo 9,4 g e misura approssimativamente 110 x 12,6 x 3,8–4,1 mm, pertanto può essere facilmente applicata al coperchio di una piattaforma mobile o al monitor del desktop, pur garantendo un’uscita video stabile.