Raccolta dati airpim per la fibra ottica di Alperia Fiber

Alperia Fiber, società del Gruppo Alperia che gestisce la rete in fibra ottica in Alto Adige, ha scelto di utilizzare le tecnologie digitali di airpim per censire in tempo reale lo sviluppo della rete in fibra ottica.

Il percorso di trasformazione digitale intrapreso con airpim, un team di esperti in ambito Big Data, IoT, Cloud, Privacy e specializzata in Identity Management, ha permesso ad Alperia Fiber di ridisegnare i processi, di migliorare la User Experience dei tecnici installatori della fibra e di realizzare in tempo reale un “catasto informatico” delle reti FTTH di nuova generazione, che si arricchirà di dati man mano che l’infrastruttura si amplierà.

Per una visione organica di tutta la rete



Con l’obiettivo di fornire ai tecnici che realizzano gli impianti di cablaggio all’interno degli edifici uno strumento tecnologico disponibile in mobilità, idoneo a raccogliere, gestire e archiviare in modo digitale i dati relativi al lavoro svolto sulla rete, nonché a digitalizzare la gestione delle informazioni per condividere dati aggiornati in tempo reale anche con Isp e partner, e a censire e geolocalizzare ogni singolo punto di derivazione e di sottoderivazione, Alperia Fiber ha lavorato con airpim per realizzare una visione organica su tutta la rete.

Come sottolineato da Sergio Marchiori, Amministratore Delegato di Alperia Fiber, in una nota ufficiale: «Il nostro obiettivo era trovare uno strumento che rendesse semplice e immediato riconoscere cosa collega ogni singola fibra all’interno delle migliaia di fibre necessarie per realizzare una rete per consentire, ad esempio, al cliente finale della nostra rete, di minimizzare i tempi di attivazione e di cambio di servizio o gestore, migliorando notevolmente la qualità del nostro servizio».

Identity Management su app



Una app collegata alla piattaforma digitale di Identity Management utilizzata da airpim per la registrazione dei dati e l’accesso semplificato alle informazioni da parte di più soggetti viene scaricata sullo smartphone o sul tablet di ciascun tecnico installatore di Alperia Fiber. Quest’ultimo scansiona con lo smartphone il codice univoco sulla borchia per trasmettere automaticamente un flusso di dati nei sistemi informativi dell’azienda.

In questo modo, il processo di raccolta dati risulta intuitivo, rapido e preciso. Una volta completato il suo lavoro, l’installatore, abilitato dal sistema di Identity Management, applica sulla borchia un codice QR, che identifica in modo univoco quel punto e geolocalizza i dati tecnici dell’installazione. In questo modo, i sistemi informativi di Alperia Fiber ricevono in tempo reale un flusso di dati.

I benefici offerti dalla soluzione

La soluzione offre importanti benefici: 1) ottimizzazione del processo di installazione, manutenzione e fornitura del servizio da parte degli installatori, grazie all’accessibilità immediata alle informazioni, aggiornate ad ogni intervento; 2) verifica dell’attività degli installatori sul territorio da parte di Alperia e accesso semplificato a informazioni come ad esempio la geolocalizzazione di BEP e OTO, lo storico degli interventi degli installatori, le schede tecniche di ogni BEP e OTO, le foto che consentono di valutare in tempo reale lo stato dell’infrastruttura; 3) semplificazione del lavoro degli installatori che possono registrare il loro intervento in formato digitale e accedere immediatamente allo storico delle operazioni svolte sul singolo OTO e BEP.

Un ottimo esempio di come la digitalizzazione possa semplificare e migliorare un lavoro complesso, la gestione della rete e ridurre i tempi di fornitura del servizio all’utente finale.