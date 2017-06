Logitech Flow: un unico mouse su più computer

In un’era in cui una persona su dieci lavora su diversi pc contemporaneamente, Logitech ha annunciato Logitech Flow, un nuovo e rivoluzionario software che permette di navigare con un unico mouse su più computer, fino a tre.

Compatibile con i mouse di nuova generazione Logitech MX Master 2S e Logitech MX Anywhere 2S, disponibili da fine giugno nei migliori negozi e dall’inizio di giugno su Logitech.com, Logitech Flow è disponibile gratuitamente con il software Logitech Options e consente di raggiungere un nuovo livello di produttività.

Come sottolineato da Anatoliy Polyanker, Global Portfolio and Brand Director di Logitech, in una nota ufficiale: «L’utilizzo di computer multipli può contribuire a evitare distrazioni e velocizza le operazioni che mettono a dura prova il processore ma lavorare su pc o laptop diversi può rappresentare un problema. A questa situazione risponde Logitech con Flow che, insieme al mouse MX, contribuisce a migliorare la produttività».

Grazie ai nuovi mouse MX, è possibile controllare facilmente fino a tre computer con un unico mouse e persino copiare e incollare contenuti, immagini e documenti su tre pc/notebook diversi.

Nello specifico, Logitech MX Master 2S e Logitech MX Anywhere 2S sono caratterizzati dalla tecnologia Darkfield High Precision tracking, che migliora la velocità di scorrimento, l’accuratezza e incrementa la risoluzione fino a 4.000 dpi per ottenere mouse versatili su ogni tipo di display. Inoltre, i nuovi dispositivi tracciano ogni superficie, perfino il vetro, mentre l’autonomia è stata migliorata per fare in modo che una ricarica duri fino a 70 giorni, a seconda del tipo di uso.

Entrambe i mouse proposti sono caratterizzati da una rotellina di scorrimento che passa dalla modalità click-to-click a quella a hyper-fast scroll, per navigare agevolmente lunghi documenti o pagine web, e hanno un profilo ergonomico per garantire il massimo comfort della mano.

Più nel dettaglio, proposto al prezzo di 109 euro, Iva inclusa, Logitech MX Master 2S sostiene la mano e il polso in una posizione naturale mentre Logitech MX Anywhere 2S (89,99 euro, Iva inclusa) assicura praticità e controllo ovunque, a casa, al lavoro o in movimento.

Infine, anche il modello Logitech M590 Multi-Device Silent sarà compatibile con Logitech Flow a un prezzo di 49,99 euro Iva inclusa.