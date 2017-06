FortiWorld Tour: nuove opportunità per i partner

Fortinet e Exclusive Networks organizzano un roadshow per illustrare ai partner di canale come ottenere valore con il Fortinet Security Fabric

Fortinet, specialista globale in soluzioni di cyber security ad alte prestazioni, organizza in collaborazione con Exclusive Networks il FortiWorld Tour, un evento a tappe rivolto ai partner di canale il cui obiettivo è quello di illustrare i vantaggi dell’ecosistema collaborativo offerto da Fortinet.

Identificato con il nome di Fortinet Security Fabric, l’ecosistema di sicurezza consiste in un’architettura integrata e adattiva che spazia dall’endpoint al cloud, e che consente ai partner di identificare e soddisfare gli obiettivi IT dei propri clienti in modo rapido e sicuro. Arricchito dalla competenza e conoscenza del mercato di Exclusive Networks, rappresenta un approccio alla security realmente innovativo, che permette di rispondere in ogni momento alle attuali esigenze del mercato, preparandosi al meglio per le evoluzioni future.

Grazie a soluzioni di sicurezza estese, potenti e automatizzate, il canale avrà quindi maggiori possibilità di accedere ai budget destinati alla sicurezza, proponendo a sua volta servizi a valore aggiunto.

Il FortiWorld Tour prevede otto tappe sul territorio, tra giugno e ottobre. Tra gli argomenti che verranno trattati vi sono:

• Segmentazione interna della rete

• Implementazioni sicure di LAN wireless

• Funzionalità di sandbox e rilevamento di minacce avanzato

• Sicurezza a livello datacenter, cloud e applicazione

“Da sempre, il canale rappresenta per Fortinet un asset fondamentale per comprendere al meglio e soddisfare le necessità dei clienti – spiega Cesare Redaelli, Senior Director Channel Account di Fortinet per l’Italia -. In collaborazione con Exclusive, abbiamo ideato e realizzato questo roadshow, per aggiornare sulla nostra offerta e illustrare in modo efficace le opportunità per i partner che intendano unirsi a noi”.

Katia Serpelloni, Sales Account Director Exclusive Networks, parla di “un impegno continuo da parte di Exclusive nel supportare i partner Fortinet, sviluppando anche attività di presenza sul territorio tra cui il roadshow che sta partendo, un momento di incontro molto importante per stabilire una conoscenza reciproca”.