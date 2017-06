C’è Massimo Macarti alla guida di Canon Italia

Ritorno alle origini per il manager che, dopo i successi ottenuti in Canon Europa, è stato nominato AD di Canon Italia

Massimo Marcati è il nuovo Amministratore Delegato di Canon Italia.

Dopo aver trascorso i primi cinque mesi dell’anno con un doppio incarico, il manager è definitivamente a capo della filiale italiana di Canon, dove porta 26 anni di esperienza spesa in un’azienda dove ha ricoperto una serie di ruoli di importanza internazionale.

Prima della nomina ad Amministratore Delegato di Canon Italia, Marcati è, infatti, stato Senior Vice President of Corporate Communications and Marketing Services di Canon EMEA e, prima ancora, Chief Of Human Resources, sempre di Canon EMEA.

Entrato in Canon Italia nel 1991, qui Marcati ha ricoperto ruoli di crescente importanza in diverse divisioni, in qualità di Director of Service and Support, Director of Canon Business Solution Marketing e, prima di trasferirsi a Londra, Direttore delle Risorse Umane.

“Approccio il nuovo incarico con entusiasmo, determinazione e la volontà di mettere l’esperienza maturata a livello internazionale al servizio della filiale italiana”, ha commentato il manager. “Il mio obiettivo è far diventare Canon Italia un punto di riferimento per tutto il resto del Gruppo in termini di crescita profittevole, sviluppo innovativo del mercato, offerta di soluzioni orientate al cliente. Canon vuole ispirare consumatori e aziende a esplorare il potere dell’immagine e dell’informazione: il nostro Paese è il terreno ideale per questo”.

“Ringrazio Massimo per la lunga serie di successi ottenuti in Canon Europa”, ha dichiarato Rokus Van Iperen, President and CEO, Canon EMEA. “Sono certo che l’importante esperienza internazionale e la varietà di ruoli ricoperti presso il nostro Headquarter EMEA saranno determinanti per rafforzare il dialogo tra Canon Italia e la sede centrale, oltre a supportare lo sviluppo di nuove opportunità di business e dei talenti italiani”.