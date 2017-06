A Napoli un HPE Innovation Lab inaugurato da Var Group

Var&Enginfo, agente di Var Group per il Sud Italia, diventa sede del primo Innovation Lab di Hewlett Packard Enterprise in Campania

Per far toccare con mano come l’innovazione può sostenere le imprese, sperimentando da vicino le proposte Var Group e HPE, le due società hanno annunciato l’apertura a Napoli di un nuovo HPE Innovation Lab Var Group.

Inaugurata nei giorni scorsi presso la sede di Var&Enginfo, agente di Var Group per il sud Italia, la struttura è frutto della collaborazione strategica tra Var Group e HPE e si configura a pieno titolo come uno spazio dove realizzare concretamente le nuove opportunità portare dalla digital transformation: un importante investimento sul territorio campano, per portare vicino agli imprenditori locali le più evolute soluzioni tecnologiche presenti sul mercato.

Da qui l’offerta delle tecnologie HPE più all’avanguardia per consentire alle aziende del territorio di avvicinarsi a temi come Security, Iperconvergenza, Hybrid Cloud, Mobility, Industria 4.0, Big Data, supportati da ricerca in loco e da consulenti esperti Var Group e HPE.

In una nota ufficiale, Francesca Moriani, AD Var Group, ha dichiarato: «Essere partner per l’innovazione significa impegnarsi costantemente nel creare le condizioni necessarie per permettere alle imprese di cogliere la sfida della digital transformation. La realizzazione dell’Innovation Lab in sinergia con HPE va in questa direzione e ci permette di essere più vicini a tutte quelle realtà che vogliono innovare ma che spesso non hanno né le risorse, né le competenze necessarie per farlo».

Per Paolo Delgrosso, Indirect, SMB and Service Provider Sales Director EG HPE: «Gli Innovaton Lab rappresentano la volontà di Hewlett Packard Enterprise di dimostrare la qualità delle soluzioni, che con partner a valore come Var Group siamo in grado di offrire alle aziende del territorio per mantenerle competitive sul mercato».