Display Full HD da 24’’ nel nuovo pc all-in-one desktop di Fujitsu

Fujitsu ESPRIMO K557 integra l’unità di elaborazione nel display per un risparmio di spazio fino al 23% rispetto a un pc desktop con display tradizionale

È ideale sia per ambienti domestici, sia per spazi condivisi come reception o aule il nuovo computer all-in-one desktop ESPRIMO K557 presentato da Fujitsu. Caratterizzato da un design moderno, l’ultimo nato offre l’unità di elaborazione integrata nel display Full HD da 24 pollici per una soluzione del tutto competitiva anche in termini di prezzo che, a seconda della configurazione e del Paese, parte da 699 euro.

Disponibile anche in Italia da luglio 2017, il modello più recente promette di adattarsi perfettamente a qualsiasi ambiente professionale, consentendo un risparmio di spazio fino al 23% rispetto a un pc desktop con display tradizionali. Inoltre, la flessibilità del design all-in-one consente l’aggiunta di un desktop senza connessioni via cavo con il contemporaneo utilizzo di tastiera e un mouse wireless, dando quindi massima fruibilità, completezza e compattezza alla postazione di lavoro.

Grazie ai processori Intel Core di 7a generazione è, infine, possibile gestire in maniera semplice un elevato numero di applicazioni e di programmi anche grazie al fatto che, il nuovo ESPRIMO K557 consente di potenziare facilmente sia l’hard disk che la memoria.

Rüdiger Landto, Head of Client Computing Devices di Fujitsu EMEIA, ha commentato: «Gli ambienti di lavoro sono sempre più ridotti e le aziende stanno cercando di ridurre la complessità tecnologica, senza però rinunciare alle prestazioni. ESPRIMO K557 è progettato per essere uno strumento estremamente versatile: compatto, ma robusto, adatto per essere utilizzato in luoghi pubblici. L’ergonomia, le funzionalità e, non da ultimo, un prezzo estremamente interessante lo rendono ideale per la gestione delle attività quotidiane».

L’ergonomia è una delle caratteristiche più importanti di ESPRIMO K557: grazie alla possibilità di diversi livellli di regolazione e alla sua flessibilità, gli utenti possono mantenere una corretta postura, indipendentemente dal fatto di lavorare seduti o in piedi, mentre le porte audio e USB 3.0 sono facilmente accessibili grazie alla loro posizione nella parte anteriore.

Con l’all-in-one ESPRIMO K557 vengono forniti standard i servizi di data protection e di prevenzione del furto, oltre ad altre misure di sicurezza come il software Fujitsu Workplace Protect, un sistema di crittografia a disco completo e una password a livello di sistema. Il software EraseDisk, il lettore SmartCard e un’unità ottica sono disponibili come opzioni. Inoltre, il copri-cavo sul retro è bloccabile rendendo impossibile il furto dei diversi componenti.