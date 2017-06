Supporto AMD3.0 Internet Passthrough nella sorveglianza ASUSTOR

Surveillance Center 2.7 Beta di ASUSTOR offre sorveglianza video e gestione del NAS in tempo reale e connessione al Surveillance Center sempre e ovunque

ASUSTOR, fornitore taiwanese di soluzioni di storage di rete, ha annunciato il lancio di Surveillance Center 2.7 Beta, con supporto completo al nuovo sistema operativo ADM 3.0, per quello che riguarda le connessioni Internet Passthrough.

In questo modo, diventa possibile realizzare soluzioni NAS in grado di garantire una sorveglianza video in tempo reale, mentre nuove funzionalità concorrono ad assicurare una migliorata efficienza della gestione della sorveglianza stessa. Parliamo di accensione e spegnimento delle telecamere, supporto per l’importazione e l’esportazione delle impostazioni della fotocamera, l’esportazione di file di registrazione direttamente all’interfaccia HDMI locale, la possibilità di usufruire di un watermark digitale e di uno strumento di identificazione per la registrazione di file. Quando le registrazioni saranno memorizzate sul NAS, sarà aggiunto, in automatico, un watermark digitale, in grado di garantire l’assenza di manomissioni o modifiche da parte di terzi. Inoltre, il nuovo strumento di identificazione digitale può anche verificare la manomissione dei file di registrazione.

Inoltre il nuovo Surveillance Center 2.7 Beta supporta pienamente la modalità di ripristino con obiettivo fotografico o cinematografico grandangolare estremo1O3R e la comunicazione a doppio senso di AiSecure.

Questo aggiornamento è adatto per tutti i dispositivi NAS di ASUSTOR e può essere scaricato direttamente dalla sezione Beta in App Central.

Grazie al nuovo Surveillance Center 2.7 Beta, gli utenti potranno connettersi al NAS e al Surveillance Center da qualunque posto o luogo in qualsiasi momento e preservare le impostazioni della fotocamera esportandole in cartelle presenti sul NAS stesso per provvedere al backup, ma anche per implementare le impostazioni della fotocamera stessa in altre installazioni di Surveillance.

Per una completa lista di telecamere IP compatibili con il nuovo sistema, cliccate QUI.