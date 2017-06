Aerohive annuncia Aerohive Connect sull’intera offerta Wi-Fi

La disponibilità di Aerohive Connect su tutti gli access point e switch Aerohive offre al canale un accesso semplificato al Wi-Fi di livello enterprise

Il fornitore indipendente di sistemi Wi-Fi di livello enterprise Aerohive Networks ha annunciato l’espansione della linea di prodotti Aerohive Connect a partire da 229 dollari per access point per supportare la crescita delle aziende, semplificare la gestione della rete ed effettuare l’aggiornamento alle funzioni avanzate di Aerohive Select.

Sfruttando la potenza del cloud, Aerohive Connect offre, infatti, le funzionalità essenziali di cui le imprese necessitano per rendere disponibile una connettività Wi-Fi semplice, sicura e indipendentemente dall’installazione in una o mille sedi, per un approccio totalmente flessibile alla connettività ad alte prestazioni.

In tal senso, Aerohive Connect risulta particolarmente adatto ad aziende connesse e attente ai costi che dispongono di risorse It limitate come, ad esempio avviene nell’hospitality, presso le piccole e medie imprese o i fornitori di servizi gestiti che supportano questo genere di implementazioni.

Le opportunità per il canale

La linea di prodotti Aerohive Connect, insieme con la linea Aerohive Select e l’International MSP Program che sarà annunciato a breve, rappresentano la gamma di opzioni più ampia sul mercato che consentirà a rivenditori e MSP di offrire ai propri clienti servizi e soluzioni Wi-Fi completi e differenziati. La possibilità di Aerohive di scalare in modo trasparente per offrire maggiori capacità e funzionalità permette ai partner di servire i propri clienti con un ampio ventaglio di opzioni per la connettività, la gestione e il supporto capace di rispondere alle nuove richieste del mercato e delle aziende.

Aerohive Connect non richiede, infatti, abbonamenti o rinnovi e non pone limiti all’aggiunta di nuove funzioni o servizi. La soluzione, che si basa su una versione semplificata di HiveManager NG, l’applicazione per il cloud networking Aerohive per la gestione della connettività ad alte prestazioni, garantisce configurazione e troubleshooting semplificati, monitoraggio unificato per access point e switch e una messa in opera ancora più rapida, riducendo enormemente i costi e la complessità sia per i partner di canale sia per i clienti.

Sempre i partner hanno ora la possibilità di personalizzare completamente le soluzioni in base ai propri requisiti e a quelli dei clienti, con un unico veicolo di delivery e un unico fornitore. Al crescere della loro capacità di offrire servizi gestiti, i partner potranno facilmente creare offerte differenziate di servizi a valore aggiunto, dalla connettività Wi-Fi agli hotspot fino a reti di accesso enterprise totalmente gestite.

Lanciato il 31 gennaio scorso con solo due degli access point entry level Aerohive, Aerohive Connect è ora disponibile con tutti gli access point compresi i modelli di nuova generazione 802.11ac Wave 2 APs con doppia radio 5GHz configurabile via software e gli switch di accesso ad alta capacità.

Infine, Aerohive Select è disponibile anche come soluzione on premise per chi desidera mantenere la gestione on site.