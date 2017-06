Cresce la stampa di etichette e ricevute Brother

La gamma RJ di stampanti mobile cresce con quattro nuovi modelli per retail, vendite/assistenza, logistica e pubblica sicurezza/servizi di emergenza

Sono in tutto quattro i nuovi modelli palmari da 54mm presentati da Brother nella linea RJ-2000, l’ultima gamma di stampanti portatili progettate per la stampa professionale di etichette e ricevute.

Caratterizzate da una stampa da 152 millimetri al secondo, clip da cintura per offrire la massima praticità negli spostamenti in tutte le attività lavorative i cui sono indispensabili libertà di movimento e mani libere, la gamma RJ è stata progettata per l’uso in diversi settori, tra cui retail, vendite/assistenza, logistica e pubblica sicurezza/servizi di emergenza.

Connettività e velocità di stampa

La gamma include RJ-2030 (870,90 euro, Iva inclusa) e RJ-2050 (1.206,99 euro) per la stampa delle ricevute e RJ-2140 e RJ-2150 (1.440 euro, sempre ivate) per la stampa di ricevute ed etichette.

Il peso va dai 465 grammi per i modelli RJ-2030/RJ-2050 ai 545 grammi per l’RJ-2140 e l’RJ-2150, mentre per tutti la robustezza è garantita da un test di caduta da 2,5 metri che ha comprovato la qualità dei materiali e la protezione da urti, cadute e collisioni.

Tutti i nuovi dispositivi possono essere integrati con le applicazioni mobili utilizzando i kit gratuiti di sviluppo software SDKs di Brother per Android e iOS.

I modelli RJ-2050, RJ-2140 e RJ-2150 sono abilitati per il collegamento Wi-Fi e compatibili con Apple AirPrint. RJ-2030, RJ-2050 e RJ-2150 includono il collegamento Bluetooth. L’RJ-2050 e l’RJ-2150 sono anche certificati Apple MFi.

Le stampanti sono tutte dotate di un’interfaccia semplicissima da utilizzare, di uno schermo LCD con le operazioni principali in evidenza e di un sistema semplicissimo di sostituzione del rotolo.