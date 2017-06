Le soluzioni su misura di DigiTel Italia a SMAU Bologna

Il lancio del nuovo servizio mobile di DigiTel, SIMPiù, rivolto a Pmi e utenti consumer al centro della tappa bolognese di Smau, che si terrà l’8-9 giugno

Dopo Padova, l’operatore di telecomunicazioni DigiTel Italia sarà presente anche a SMAU Bologna. In occasione della seconda tappa del Roadshow internazionale dedicato all’innovazione e alla tecnologia, che si terrà l’8 e il 9 giugno presso il Centro Bologna Fiere, DigiTel focalizzerà l’attenzione sulla sua nuova offerta mobile a costi competitivi.

Presso il Padiglione 33, allo Stand E8 sarà, infatti, possibile conoscere in anteprima le nuove offerte di convergenza tra telefonia fissa e SIMPiù, nuovo servizio mobile rivolto sia alle piccole e medie imprese che al mondo consumer, per offrire una gamma di profili utili a coprire tutte le esigenze della clientela nei servizi voce e dati, con l’obiettivo di trovare in un unico interlocutore le risposte alle molteplici esigenze di connettività.

Nella due giorni bolognese saranno presentati anche i servizi di connettività, ADSL e VDSL, ormai sempre più performanti, che rappresentano il punto di forza dell’offerta per la divisione Retail e Wholesale.

“L’obiettivo è quello di porsi sul mercato in qualità di operatore completo con dei plus rispetto agli altri operatori mobili, quali un vero e proprio servizio di convergenza – spiega Christian Curandai, sales manager di DigiTel Italia –. SMAU rappresenta un’eccellente opportunità per far conoscere non solo i nostri servizi e le nostre offerte ma anche la nostra professionalità e il nostro know how”

