La UC di 3CX si fa ovunque e con qualsiasi strumento

3CX Phone System Versione 15.5 può essere implementata on premise, in cloud o persino su dispositivi terzi, lasciando a partner e clienti il pieno controllo dell’installazione

3CX ha rilasciato 3CX Phone System Versione 15.5 nel quale sono stati introdotti un nuovo client per la telefonia tramite browser web, il perfezionamento della funzionalità “clicca e chiama” e nuove funzionalità per la gestione dei telefoni da tavolo e delle app gratuite per smartphone.

Diventa così possibile gestire chiamate in arrivo, trasferimenti di chiamata o il passaggio da una regolare chiamata a una videoconferenza con un solo clic anche grazie al nuovo client web che, oltre a un’interfaccia utente particolarmente moderna, è ottimizzato per browser basati su standard aperti come Chrome e Firefox.

Ideale per uffici di piccole dimensioni privi di server

Deciso a continuare nella sua strategia di “Deploy Anywhere”, la versione 15.5 proposta da 3CX può essere facilmente implementata su MiniPC di marchi leader come Intel, Zotac, Shuttle e Gigabyte, consentendo l’impiego di appliance disponibili in tutto il mondo, con un servizio di assistenza tecnica locale e acquistabili a un prezzo inferiore rispetto a centralini tradizionali.

Inoltre, la versione cloud della piattaforma UC di 3CX supporta un numero ancora maggiore di operatori di servizi voce in hosting, tra cui 1&1, e può essere implementata in pochi minuti avvalendosi di “PBX Express” di 3CX.

Implementabile on premise, in cloud o persino su dispositivi terzi, lasciando a partner e clienti il pieno controllo dell’installazione, la versione 15.5 include videoconferenza web integrata gratuitamente per un massimo di 100 partecipanti contemporanei, senza alcun costo per licenze aggiuntive o impatto sullo staff It.

Tra i plus della soluzione, anche la gestione delle chiamate semplificata per deskphone o smartphone e l’estensione 3CX Click to Call per Google Chrome, che consente di effettuare una chiamata dalle soluzioni CRM più popolari o dalle applicazioni Office 365 senza installare alcun plugin.

Infine, la nuova versione integra il modulo sviluppato per gli alberghi. Non è, quindi, più necessario scaricare e installare alcun componente aggiuntivo.