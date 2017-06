Tutte le novità VoIp di VoipVoice a SMAU Bologna

Il VoIp provider business oriented è a Bologna per presentare la nuova offerta “Numeri Verdi” e confrontarsi con i partner locali

VoipVoice è pronta per la seconda tappa del roadshow SMAU e, a Bologna, oggi e domani, si appresta a presentare la sua nuova offerta “Numeri Verdi”. Attraverso quest’ultima, il VoIp provider business oriented si propone di offrire un valore aggiunto all’efficienza del Customer Care delle aziende italiane proponendo numeri gratuiti utilizzabili dai clienti delle aziende che decideranno di dotarsi di questo servizio.

Presso il Padiglione 33, allo Stand E10, VoipVoice presenterà, inoltre, tutte le novità in programma per il secondo semestre di quest’anno e si metterà a disposizione di tutti coloro che vogliono conoscere le grandi potenzialità del VoIp e i vantaggi offerti da questa innovativa tecnologia, sempre in evoluzione.

Come sottolineato da Simone Terreni, Managing Director VoipVoice: «Partecipiamo a SMAU sempre con grande interesse perché per noi è molto importante poter presentare personalmente le opportunità e i servizi offerti e per confrontarci direttamente con i professionisti del settore e soprattutto con coloro che ancora non hanno scoperto le grandi potenzialità del VoIp, che è il presente e il futuro delle aziende italiane. La tappa di Bologna, tra l’altro, si inserisce tra due appuntamenti del nostro Partner Meeting Tour, organizzato per consolidare le nostre partnership in tutta Italia e che farà tappa proprio in Emilia Romagna il prossimo 15 giugno».

