I documenti cartacei convertiti in digitale in tempo reale grazie alla nuova Wacom Clipboard

Disponibile da fine luglio

La nuova Wacom Clipboard PHU-111 è uno smartpad che consente agli utenti di compilare e firmare documenti cartacei, utilizzando fogli e inchiostro normali, per poi digitalizzarli in tempo reale.

Analogamente agli altri componenti della famiglia di soluzioni Wacom per la firma digitale, questo smartpad, insieme alla firma, consente di acquisire anche i relativi dati biometrici. I documenti digitali possono, quindi, essere salvati nei PC, oppure caricati immediatamente su server o cloud per una facile gestione del proprio archivio.

Pensata per tutte quelle aziende che operano nei settori dei servizi, dell’healthcare, delle assicurazioni e della pubblica amministrazione che desiderano o necessitano ancora di utilizzare documenti cartacei, ma allo stesso tempo vogliono anche archiviarli in formato elettronico, la Wacom Clipboard offre un modo facile e sicuro per salvare e digitalizzare all’istante documenti cartacei senza modificare i flussi di lavoro basati su carta. Il device, infatti, può abbinarsi a un PC o a un dispositivo mobile tramite Bluetooth e negli ambienti PC, inoltre, è disponibile anche un’opzione per la connettività USB. Quando un utente colloca il documento sulla Wacom Clipboard, il lettore di codici a barre integrato identifica automaticamente il documento e comunica con il PC o il dispositivo mobile a cui è abbinato per visualizzare su schermo il documento digitale corrispondente. Utilizzando la penna a inchiostro in dotazione, poi, l’utente può compilare il documento come farebbe normalmente e tutti i segni tracciati a penna sullo smartpad verranno acquisiti e trasmessi in tempo reale al dispositivo connesso per poi essere applicati immediatamente al documento digitale.

Il punto di forza della Wacom Clipboard è la tecnologia EMR (Electro-magnetic Resonance) di Wacom, che consente performance di alta qualità per la scrittura digitale a mano libera e le firme elettroniche con proprietà biometriche che sono allegate ai documenti digitali.

“Con l’introduzione della Wacom Clipboard, le aziende sono in grado di mantenere immutati i propri processi con i clienti, i quali potranno continuare a compilare gli abituali documenti cartacei, in formato A4 o lettera. Allo stesso tempo, però, possono ottenere con facilità tutta l’efficienza della gestione dei documenti digitali senza effettuare ulteriori scansioni – afferma Peter Sommer, Senior Vice President di Wacom Business Solutions -. Inoltre, come leader mondiale di soluzioni di eSignature, supportiamo l’acquisizione e l’inserimento di firme elettroniche grafometriche sicure nel documento digitale generato”.