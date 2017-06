Ingram Micro distribuisce in esclusiva per l’Italia il nuovo BlackBerry KEYone

Il primo smartphone TCL Communications a marchio BlackBerry lanciato in Italia

Verrà distribuito in Italia in esclusiva da Ingram Micro il nuovo smartphone BlackBerry KEYone, il primo prodotto lanciato da TCL Communication a marchio BlackBerry dopo l’accordo chiuso a dicembre 2016.

Presentato in anteprima al CES di Las Vegas, ora il nuovo device arriva anche in Italia, dove è già stato accolto con entusiasmo dai partner e dai rivenditori di Ingram Micro.

“KEYone di BlackBerry è stato sviluppato per aziende e professionisti che utilizzano lo smartphone in ambito professionale e sul quale contano affinché il loro lavoro possa essere svolto al meglio – spiega Johnathan Young, Head of European Distribution, Business Unit di TCL Communication -. I clienti che sono alla ricerca di un dispositivo dal design accattivante ma che sia anche affidabile e durevole, con un display robusto abbinato ad una batteria che garantisca una carica lunga per arrivare in fondo alla giornata di lavoro, saranno entusiasti di KEYone. In Italia lavoriamo con Ingram Micro per assicurarci che i nostri partner abbiano tutto il supporto del quale hanno bisogno per informare i clienti dei vantaggi del nuovo BlackBerry KEYone e per far crescere le loro vendite”.

E proprio la sicurezza, la robustezza e la durata della batteria sono alcuni dei punti forti di BlackBerry KEYone, che, dotato della più nuova versione Android 7.1 Nougat, ripropone il classico della tastiera fisica BlackBerry, che però è stata migliorata per facilitare la vita all’utilizzatore (si pensi alla tecnologia Swipe) e che tramite la pressione prolungata di ciascuno dei tasti riporta direttamente ad un’applicazione particolare (ad esempio premendo la F si verrà reindirizzati direttamente su Facebook).

Il display è da 4,5”, con risoluzione Full HD (1620×1080 pixel), mentre un’altra funzionalità interessante da segnalare è quella dell’Hub, cioè della possibilità di importare tutti i messaggi all’interno di un’unica interfaccia: mail, SMS ed ogni tipo di comunicazione proveniente dai social network. Per le fotografie BlackBerry KEYone include fotocamera posteriore di 12MP e fotocamera frontale di 8MP con fuoco fisso, Flash LCD e lenti con ampiezza di angolo fino a 84 gradi.

Le prestazioni della batteria, come accennato sopra, offrono fino a 26 ore di autonomia grazie a una capacità di 3505mAh.

Sergio Ceresa, Direttore della divisione Mobility di Ingram Micro ha detto: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo con TCL Communication per il nuovo KEYone: è la continuazione della nostra partnership di grande successo con questo gruppo e siamo davvero molto interessati ai nuovi sviluppi che si delineano. Il dispositivo ha ottenuto recensioni stellari dai partner e ci aspettiamo un lancio di grande successo. I nostri team Mobile e IT Sales sono prontissimi e stanno ricevendo già i pre-ordini”.