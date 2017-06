Con ArtFutura, in mostra presso l’Ex Dogana di Roma fino al 10 settembre, continua l’impegno di Canon nel mondo dell’arte

Canon è Digital Imaging Partner di ArtFutura. Creature Digitali, mostra ospitata presso i nuovi spazi espositivi dell’Ex Dogana di Roma fino al prossimo 10 settembre.

Impegnata dal 2015 nel programma IOX, Imaging of Italian Xellence, una nuova modalità di collaborazione con le istituzioni museali, artistiche e culturali nel loro processo di innovazione, Canon supporta questa ennesima manifestazione artistica fornendo le più avanzate tecnologie di videoproiezione, visual communication e realtà aumentata.

24 proiettori Full HD dall’imaging ecosystem di Canon

“La mostra ArtFutura. Creature Digitali, in cui arte e scienza si incontrano in modo virtuoso, è un ottimo esempio di come le tecnologie possano innovare la fruizione e la valorizzazione delle opere d’arte” afferma Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging e Consumer Marketing Director di Canon Italia. “Per Canon l’innovazione tecnologica rappresenta un valido alleato nel promuovere il settore dell’arte conservandone il valore storico e rendendolo fruibile a un numero sempre maggiore di persone. Oggi, infatti, stiamo assistendo a modalità di allestimento sempre più digitali, in cui le mostre più tradizionali lasciano il posto a eventi in cui l’imaging, e soprattutto il visitatore, sono al centro del percorso espositivo. Mondo Mostre, curatore di ArtFutura, ha scelto le tecnologie LX di Canon con 24 proiettori Full HD a disposizione della creatività degli artisti, per realizzare in sette ambienti la spettacolarizzazione della propria espressione artistica”.

Tra gli esempi concreti di innovazione tecnologica come valido alleato nel percorso di valorizzazione dell’arte, anche la realizzazione di “Uffizi Virtual Experience”, la prima mostra immersiva in Italia messa a punto al fianco di Virtuitaly e dedicata alla Galleria degli Uffizi di Firenze; l’imponente videoproiezione realizzata per il progetto “Caravaggio EXPERIENCE” presso il Palazzo delle Esposizioni a Roma; un anno di collaborazione con il Museo Poldi Pezzoli di Milano dalla mostra “L’incanto dei Macchiaioli nella collezione di Giacomo e Ida Jucker” all’ultima dedicata a “Il Gioiello Italiano del XX secolo”; la prestigiosa partnership con la XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano; “Hokusai, Hiroshige, Utamaro”, la mostra dedicata alle opere dei tre artisti giapponesi più famosi al mondo; il contributo alla mostra Italian Beauty, un omaggio al design e all’opera poliedrica del progettista italiano Mario Bellini e il “Progetto Valorizzazione Museo della Battaglia del Senio” del Comune delle Alfonsine che Canon ha deciso di supportare attraverso Art Bonus nel quadro del suo impegno quale mecenate della cultura italiana.