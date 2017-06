Riunioni più efficienti grazie a Polycom Pano

By

Un nuovo modo di condividere i contenuti al lavoro

Polycom Pano è un sistema che rivoluziona l’ambiente di lavoro cambiando le modalità di condividere i contenuti. Con questa nuova soluzione Polycom da oggi, infatti, può condividere durante una riunione di lavoro fino a quattro stream di contenuti affiancati simultaneamente, da qualsiasi dispositivo, senza doversi destreggiare tra cavi, dischetti e adattatori.

Ognuno di noi ha sperimentato la difficoltà di condividere presentazioni o fogli di calcolo in modo rapido e semplice nel corso di una riunione. Ora i clienti possono semplicemente collegare Polycom Pano a qualsiasi display per consentire la condivisione di contenuti wireless da PC, Mac, tablet e smartphone – anche video in diretta. Pano include le garanzie di sicurezza integrate che limitano la condivisione al monitor di destinazione e che proteggono i contenuti una volta terminata la riunione.

Se si utilizza Pano con un monitor touch, si avranno a disposizione una serie di funzionalità estese, tra cui ampie opzioni di annotazione e lavagna interattiva, non disponibili in altre soluzioni di condivisione di contenuti wireless. L’utilizzo di un monitor 4K ad alta risoluzione migliora ulteriormente l’esperienza di condivisione dei contenuti. Pano lavora con qualsiasi apparecchiatura video esistente, facilitando l’integrazione alla tecnologia già esistente in sala conferenze.