JDA Store Optimizer punta a una customer experience ideale

JDA presenta una nuova tecnologia che trasforma i flussi di dati in attività dinamiche, migliorando l’esperienza dei clienti e incrementando le vendite

La diffusione del commercio digitale ha cambiato il panorama retail, aumentando la complessità e le sfide che i negozi tradizionali devono fronteggiare. Processi d’acquisto che includono sempre più sia operazioni online che in-store aumentano le attività dei dipendenti dei negozi, creando sfide operative difficili da gestire manualmente per gli store manager.

Per supportare i retailer JDA Software Group ha annunciato JDA Store Optimizer, una soluzione basata su Google Cloud Platform, che permette di trasformare flussi di dati disconnessi in attività di merchandising dinamico per il singolo punto vendita, assicurando le scorte nel posto giusto al momento giusto, riducendo gli stock out e favorendo la soddisfazione del cliente. La soluzione automatizza e assegna priorità ai processi in-store, eliminando le complessità operative e favorendo un’esecuzione ottimale delle attività dei dipendenti del negozio.

La soluzione offre intelligence integrata che tiene conto di planimetrie e planogrammi, manodopera e prodotti per assegnare al meglio le attività ai dipendenti. Consente al personale in negozio di focalizzarsi sui propri task, grazie a informazioni e avvisi immediati sui dispositivi mobile, come telefoni, tablet e orologi, sfruttando sia tecnologie per l’ubicazione delle scorte, sia nuove tecnologie tramite “Internet of things”.

I principali vantaggi di JDA Store Optimizer includono:

· Aumento della produttività: viene assegnata priorità alle attività in modo automatico e continuo, sulla base di nuovi input. L’automazione evita al manager di occuparsi di processi dispersivi.

· Ottimizzazione delle vendite: i negozi potranno garantire una maggiore disponibilità sugli scaffali e una riduzione dell’out-of-stock.

JDA Store Optimizer può inoltre essere ottimizzata con altre soluzioni retail omnicanale di JDA, come le soluzioni distributed order management e JDA Intelligent Fulfilment, nonché JDA Workforce Management e JDA Category Management, promuovendo un maggiore livello di efficienza e soddisfazione dei clienti durante le operazioni in-store.