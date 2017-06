Motorola rivoluziona gli smartphone entry level

Un look d’avanguardia e upgrade importanti caratterizzano i nuovi Moto E4 e Moto E4 Plus, gli smartphone di fascia entry level presentati da Motorola.

Disponibili in Italia a partire dalla seconda metà del mese di giugno, rispettivamente a un prezzo al pubblico consigliato di 169,99 e 199,99 euro, gli ultimi nati offrono in varie colorazioni durata prolungata della batteria, display e funzionalità della fotocamera avanzate.

Moto E4: display nitido, look eccellente

Moto E4 è caratterizzato da un display brillante da 5’’ HD, batteria da 2800 mAh e un elegante design in metallo. Con questo smartphone diventa possibile aggiornare il proprio stato sui social in modo rapido e riprodurre video con semplicità grazie a un processore quad-core e alla connessione 4G.

Questo smartphone è dotato anche di una fotocamera da 8 megapixel, mentre è possibile realizzare selfie di qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla fotocamera frontale da 5 megapixel.

Moto E4 Plus: batteria potente e nuovi upgrade

Per chi vuole di più, come un display HD e una batteria potente, c’è il nuovo Moto E4 Plus. Dotato di un display da 5,5’’ HD brillante chiuso in un corpo di metallo satinato, il modello Plus è provvisto di batteria da 5000 mAh e funziona con il caricabatteria rapido da 10W, che offre ore di autonomia in pochi minuti di ricarica.

Caratterizzato da lettore di impronte digitali per sbloccare il telefono, il modello Moto E4 Plus dispone di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e di una fotocamera frontale da 5 megapixel con un flash autofocus per foto perfettamente nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

Dotato di processore quad-core, sistema operativo Android 7.1 e connessione 4G, Moto E4 Plus offre la potenza necessaria per accedere asiti preferiti, giochi e altro ancora, senza lunghi tempi di caricamento.