Con wePresent la collaborazione è wireless e cross platform

WiCS-2100 è il primo modello della nuova linea di sistemi di collaborazione wireless che fa da ponte al gap creato dal BYOD con la tecnologia cross platform

WiCS-2100 è il primo modello nella nuova linea di sistemi di collaborazione wireless presentati da wePresent, fornitore specializzato in sistemi di presentazione e collaborazione wireless.

Pensato per favorire presentazioni, interazioni e collaborazione tra gli utenti con qualsiasi tipo di dispositivo, WiCS-2100 è compatibile con i computer Windows e Mac, smartphone, tablet e Chromebook e si propone di far da ponte per colmare il gap tecnologico creato dal BYOD con la tecnologia del cross platform.

Proposta come soluzione tecnologica sia al mercato aziendale che a quello dell’istruzione, il portale di presentazione e collaborazione wireless WiCS-2100 offre molteplici funzionalità tipiche delle soluzioni audio-visive di alta gamma, ma rimuove la preoccupazione e l’inconveniente di installare tali sistemi. Espandendo il wireless di wePresent, WiCS-2100 offre, infatti, ai manager e agli educatori nuove funzioni specificamente progettate per una collaborazione più efficiente ed efficace.

Completa integrazione con Chromecast e Airplay

Nello specifico, prima o offrire questo genere di servizio, WiCS-2100 garantisce una completa integrazione con i dispositivi Chromecast e Airplay, incluso il supporto audio e video. Ciò consente agli utenti che utilizzano il mirroring di collaborare contemporaneamente e sfruttare l’intera gamma di strumenti di interazione e collaborazione disponibili, come ad esempio l’annotazione sullo schermo e le funzionalità della lavagna interattiva. Con il layout dinamico dello schermo, la collaborazione diventa più veloce e flessibile. WiCS-2100 si adatta a più presentatori configurando automaticamente il contenuto della presentazione per ottimizzare il display.

WiCS-2100 è anche la prima unità wePresent ad offrire la modalità di eco standby che consente una riduzione del consumo di energia senza compromettere le prestazioni e l’affidabilità. La modalità di eco standby utilizza una quantità d’energia discreta per mantenere le funzionalità principali senza alcuno spreco. Per gli ambienti in cui il controllo dei moderatori è fondamentale, WiCS-2100 offre un’anteprima utente sullo schermo per tutti gli utenti collegati particolarmente adatta alle attività svolte nelle sale riunioni, nelle aule e ovunque lavorino persone in team.