Circle 2 Logitech, videocamera a misura di smart home

La videocamera di sicurezza per interni ed esterni Circle 2 è compatibile con iOS/Android e dialoga con la web app Logi Circle per essere sempre connessi

Logitech ha presentato Circle 2, la videocamera di sicurezza per interni ed esterni posizionabile ovunque per avere sotto controllo tutte le parti che compongono una casa.

Evoluzione del modello Logi Circle ma con un design più versatile ed evoluto, Circle 2 è compatibile con iOS/Android e dialoga con la web app Logi Circle per essere sempre connessi anche con le soluzioni più avanzate per la smart home.

Waterproof, Circle 2 vanta diverse soluzioni di montaggio e accessori, ed è disponibile in due modelli, con cavo e senza, per essere liberi di posizionare la videocamera di sicurezza ovunque si voglia, anche estendendo la protezione della propria casa. Circle 2 funziona, infatti, con accessori per il montaggio che personalizzano ancora di più l’esperienza d’uso.

Nello specifico:

Circle 2 Supporto per Finestra – controlla quello che succede fuori. Basta collegare la videocamera al sistema di montaggio per la finestra e fissarla ovunque.

– controlla quello che succede fuori. Basta collegare la videocamera al sistema di montaggio per la finestra e fissarla ovunque. Circle 2 Supporto con Presa – il sistema di montaggio plug consente di controllare la casa da qualsiasi presa a muro, in cucina, in garage o anche in basso per monitorare sempre anche il proprio animale domestico.

– il sistema di montaggio plug consente di controllare la casa da qualsiasi presa a muro, in cucina, in garage o anche in basso per monitorare sempre anche il proprio animale domestico. Circle 2 Estensione Resistente agli Agenti Atmosferici – l’estensione resistente alle intemperie consente alla versione Circle 2 con cavo di estendere il proprio raggio d’azione sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. La custodia resistente agli agenti atmosferici assicura che i cavi siano sempre al sicuro.

– l’estensione resistente alle intemperie consente alla versione Circle 2 con cavo di estendere il proprio raggio d’azione sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione. La custodia resistente agli agenti atmosferici assicura che i cavi siano sempre al sicuro. Circa 2 Batteria Ricaricabile – una batteria ricaricabile di riserva, che dura fino a 3 mesi, e può essere sostituita rapidamente alla batteria del modello Circle 2 senza fili mentre l’altra si ricarica.

Funzionalità e opzioni di archiviazione

Circle 2 funziona con numerose piattaforme di smart home per semplificare ulteriormente l’esperienza d’uso con questa videocamera. Attraverso un aggiornamento del software, Circle 2 supporterà presto anche Apple HomeKit ed è compatibile con POP Smart di Logitech per controllare facilmente la videocamera premendo semplicemente un pulsante. Logitech POP funziona anche con Logi Circle aggiornando le rispettive applicazioni, non appena disponibili.

Circle 2 offre funzionalità di primo livello, incluso lo streaming HD 1080p illimitato, visione notturna, obiettivo grandangolare da 180°, conversazione bidirezionale e funzionalità di ascolto.

Ogni videocamera Circle 2 viene fornita con 24 ore di archiviazione con crittografia a due livelli a 256 bit AES gratuita nel tuo cloud protetto privato, streaming illimitato e download di contenuti.

Infine, se si desiderano ulteriori opzioni di archiviazione sono disponibili due piani Circle Safe: Circle Safe Basic offre 14 giorni di archiviazione e Circle Safe Premium offre 31 giorni di archiviazione e funzioni aggiuntive, quali zone di movimento personalizzate e rilevazione delle persone.

Prezzo e disponibilità

È già possibile pre-ordinare Circle 2 sul sito di Logitech. La consegna è prevista per il mese di settembre. Circle 2 con cavo è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di 199 euro, Iva inclusa mentre Circle 2 senza fili è disponibile a un prezzo suggerito al pubblico di 229 euro, Iva inclusa. I prezzi dei sistemi di montaggio e degli accessori variano da un minimo di 29 a un massimo 59 euro ivate.