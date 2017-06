Zalando gestisce le sue collezioni moda con TXT Retail

By

Ridisegnare e standardizzare il processo di planning sfruttando a pieno le potenzialità della soluzione Merchandise Financial Planning di TXT Retail. È successo a Zalando, piattaforma europea di moda online che, fondata a Berlino nel 2008, oggi rappresenta un colosso da 3,639 milioni di euro di fatturato, oltre 1500 brand e 200 mila articoli in assortimento.

Obiettivo: gestire il processo di pianificazione della collezione pre-season e in season, insieme al processo di open-to-buy per tutti i prodotti, marchi e mercati serviti dicendo addio a processi di pianificazione precedentemente basati su procedure Excel e sistemi eterogenei.

La soluzione, oggi utilizzata da oltre 150 utenti, compreso il team di merchandise planning e i category manager di Zalando, permette di mettere in contatto persone e moda, offrendo assortimenti curati e mirati per i clienti in ognuno dei 15 mercati serviti.

Colonna portante nel processo di pianificazione

Nello specifico, TXT Retail supporta Zalando nella gestione dell’intero processo di merchandise planning: dall’analisi delle vendite all’ottimizzazione dei margini e dei livelli di magazzino, per governare in modo efficace i requisiti crescenti e complessi di gestione delle collezioni.

Come riferito da Lawrence Jewsbury, VP Category Planning, Pricing & Controlling di Zalando: «Con TXT Retail abbiamo realizzato un processo di pianificazione basato sulle best practice che è stato rapidamente adattato e configurato per rispondere ai nostri bisogni specifici e alle nostre esigenze organizzative. Il nostro modello di business online richiedeva alcune funzionalità particolari. Ad esempio, il processo di pianificazione doveva riflettere strategie di pricing multi-livello e gestire efficacemente i resi nell’ambito della pianificazione del magazzino e dei margini».

Zalando ha applicato la metodologia TXT AgileFit, che accelera l’implementazione e i benefici di progetto attraverso processi consolidati ed una soluzione ottimizzata e completamente documentata.