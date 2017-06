Appuntamento a KFI Conversations, dove si parla di logistica

By

Il primo workshop ideato da KFI si terrà il 10 ottobre in collaborazione con Honeywell Safety and Productivity Solutions e avrà come focus la reverse logistic

Creare un punto di incontro tra KFI e aziende di settori molto diversi tra loro per confrontarsi su problematiche legate alla gestione del prodotto, alla distribuzione e ai processi della supply chain. È questo l’intento di KFI Conversations, serie di incontri e workshop organizzati dallo specialista in soluzioni integrate per la tracciabilità e la gestione di tutte le fasi della supply chain.

Si parte il prossimo 10 ottobre, con un incontro organizzato in collaborazione con Honeywell Safety and Productivity Solutions, che ha come titolo: “La Reverse Logistics di nuova generazione: efficienza dei processi, incremento della redditività, leva di marketing”.

Nel corso dell’incontro ci si confronterà sui dati di mercato, sui trend in Italia e all’estero, sull’impatto dei resi nell’ecosistema aziendale e sui costi reali e invisibili grazie anche alla presenza di Ivan Russo, Professore associato in Supply Chain Management e Marketing e docente del Logimaster all’Università degli Studi di Verona.

Una parentesi importante sarà poi dedicata all’esposizione di una case history di successo di KFI: una collaborazione molto importante con un brand del settore della cosmetica, volta a mostrare come l’approccio consulenziale riesca a risolvere in maniera efficiente e semplice aspetti problematici.

KFI Conversations è indirizzato a figure senior della Logistica e del Marketing di medie e grandi aziende che desiderano un approfondimento e un confronto a beneficio della propria azienda.

