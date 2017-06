TTG DEL 15 GIUGNO: Verifone, la nuova frontiera dei pagamenti elettronici

In questa edizione del TTG Verifone, Netgear, Ingram Micro, Atos e Veeam Software

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa edizione del TTG le soluzioni di Verifone per i pagamenti digitali, Netgear ha ampliato la famiglia Arlo per la videosorveglianza e Ingram Micro lancia in Italia BlackBerry KEYone.

Per finire Atos è al fianco di Enel in un nuovo progetto per il digital workplace e Veeam Software sottolinea come una delle maggiori sfide per le impese sia quella dell’essere “Always On”.

