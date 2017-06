Visual analytics Tableau per l’offerta a valore di Computer Gross

Il VAD ha a listino le soluzioni di visual analytics di Tableau utili a visualizzare e condividere ovunque insights, in cloud e su mobile

Per intraprendere decisioni strategiche di qualità servono informazioni disponibili nel lasso di tempo che ciascuna azienda ha a disposizione.

L’esigenza crescente è, infatti, di un approccio innovativo, che permetta a chiunque in maniera autonoma all’interno di un organizzazione di connettersi, visualizzare, condividere analytics e insights e dare un contributo concreto.

Per rispondere in maniera concreta a una richiesta che, sempre di più, accomuna le organizzazioni di tutte le dimensioni, Computer Gross ha annunciato di aver siglato un’importante partnership con Tableau, società specializzata nel mercato della visual analytics.

In grado di connettersi a qualsiasi “data source”, la sua piattaforma permette di svolgere facilmente e in modalità self service analisi e presentazione dei risultati. Elementi utili a indirizzare tutte le esigenze sia delle grandi aziende che delle piccole realtà.

Tutto il buono della Modern Business intelligence

Tableau è un tool intuitivo e in grado di lavorare su fonti di dati eterogenee che implementa con eccellenza i concetti della Modern Bi e offre quindi l’opportunità di dedicare più tempo a rispondere alle domande del business e guidare decisione strategiche basandole esclusivamente sui dati in maniera estremamente più veloce.

Con Tableau, non è più necessario spendere giorni, settimane, nel preparare e customizzare grafici o report, il carico di lavoro è ridistribuito in maniera efficiente.

«Siamo lieti di aver stretto questo accordo di distribuzione con Tableau, che anche grazie alle nostre competenze tecniche che assicurano alla rete dei partner servizi di eccellenza, rafforza il ruolo di Computer Gross come distributore leader e di riferimento nei Big Data & Analytics. Tableau leader nel suo settore rappresenta il naturale completamento della nostra offerta, aiutando i partner a indirizzare il bisogno crescente dei propri clienti di esplorare, analizzare e visualizzare i dati in modo semplice, integrato e sicuro per prendere le corrette decisioni» precisa David Baldinotti, General Manager della Unit Computer Gross J.Soft.

«Siamo estremamente felici di sviluppare il rapporto di collaborazione con Computer Gross, distributore a valore chiave per il mercato Italiano. La nostra missione è aiutare le persone a rappresentare e comprendere i dati e Computer Gross riflette perfettamente questa missione perché ci affiancherà con le sue competenze nel supportare il canale e dare risonanza, awareness e competenza sul territorio. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Computer Gross nel nostro eco-system pronti a lavorare insieme con l’obiettivo di consolidare la leadership di Tableau anche in Italia» conclude Rino Mura, Channel Manager di Tableau.