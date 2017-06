Cresce la gamma HL di monitor professionali di HANNspree

Con un display da 32”, HANNspree HL326HPB abbina prestazioni visive a un design moderno adatto agli spazi di casa o di lavoro, e in luoghi pubblici

HANNspree, azienda specializzata in display e tecnologie audiovisive, ha annunciato l’introduzione del nuovo Monitor HL326HPB nella gamma professionale di monitor serie HL.

Progettato per soddisfare applicazioni di indoor digital signage e totem informativi, l’ultimo nato offre un’ampia superficie di visualizzazione grazie al display da 32’’. A rendere il nuovo HL326HPB una soluzione all-in-one per una visione dei contenuti eccellente concorrono, inoltre, la tecnologia IPS, un rapporto di contrasto 40.000.000:1 e un sistema audio di qualità.

La connettività del HL326HPB a dispositivi esterni è, inoltre, garantita da diverse porte e comprende due HDMI 1.4b, una VGA e due USB. Collegato a dispositivi portatili l’HL326HPB si trasforma nel più aggiornato sistema di computing display, mentre l’abbinamento a dispositivi con collegamento internet, assicura un’intrattenimento online su grande schermo.

Il monitor HL326HPB ha ampi angoli di visione di 178°, fondamentali se più persone guardano il monitor non frontalmente, può essere montato a parete per ottimizzare gli spazi in casa o di lavoro o nei luoghi pubblici, se utilizzato come display informativo.

L’HL326HPB è una soluzione estremamente ricca di risorse per chi cerca un display multifunzione a prezzi accessibili. Il monitor include, infatti, una garanzia di tre anni ed è proposto al pubblico con un prezzo di listino di 269 euro.