Monitor attenti alla vista con la nuova Serie G80 di BenQ

L’ultima generazione di monitor per uso quotidiano presentata da BenQ abbina stile minimale a tecnologie all’avanguardia per la salute degli occhi

Tecnologie all’avanguardia user-friendly e attente alla salute degli occhi.

Le ha chiamate a sé BenQ che, per la sua ultima serie di monitor, la G80, ha annunciato display dallo stile minimale progettati per semplificare il lavoro e il tempo libero.

Caratterizzati da una gamma di misure che spaziano dai 24” ai 27”, i monitor LED GW2480, GL2580H, GL2580HM e GW2780 offrono qualità d’immagine Full HD 1080p su pannello IPS avanzato, con ampi angoli di visione pari a 178° in orizzontale e verticale, oppure su pannello TN per un tempo di risposta incredibilmente veloce pari a 2 ms.

Stile contemporaneo per coniugare semplicità ed efficienza

I monitor della serie G80 si distinguono per le finiture esclusive e per il design lineare in grado di integrarsi in modo armonico in qualsiasi spazio.

Dotati di cornici ultra sottili da bordo a bordo di appena 6,6 mm, circa la metà dei loro predecessori, i display G80 rappresentano la soluzione ideale anche in caso di applicazioni multi-pannello senza soluzione di continuità.

Lo speciale design del piede permette di organizzare in modo intelligente l’ingombro dei cavi nascondendoli alla vista, mentre il piano inclinato della base consente di sistemare la tastiera salvaguardando l’estetica e nello stesso tempo guadagnando spazio sulla scrivania.

Tecnologie Eye-Care e Brightness Intelligence Technology

I monitor della serie G80 incorporano le esclusive tecnologie BenQ Low Blue Light e Flicker-Free per ridurre l’affaticamento oculare in caso di visualizzazione prolungata. Inoltre, i modelli BenQ GW2480 e BenQ GW2780 offrono la funzione all’avanguardia Brightness Intelligence Technology, che regola in modo automatico la luminosità in base al contenuto visualizzato sullo schermo e alle condizioni di luce ambientale, unendo una qualità d’immagine di estrema chiarezza all’esperienza di visione più confortevole possibile in qualsiasi situazione.