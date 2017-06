Asus: arrivano ZenBook UX430 e UX530

By

Due nuovi notebook da 14 e 15,6 pollici dotati di cornice ultrasottile

Sono eleganti, raffinati, ultrasottili e leggeri i nuovi Asus ZenBook UX430 e UX530.

ASUS ZenBook UX430 nasce in un formato leggero e sottile che si arricchisce oggi di un display da 14”, possibile grazie all’impiego di cornici ultrasottili di 7,18. ZenBook UX430 presenta dimensioni paragonabili a quelle di un comune portatile da 13 pollici, misurando 15,9 mm di spessore con un peso di 1,25 kg. ASUS ZenBook UX430 è dotato di processori Intel Core i7 di settima generazione ed 8GB di memoria RAM. Questo modello rappresenta anche il più sottile notebook mai realizzato della serie ZenBook ad integrare una sezione grafica dedicata ad alte prestazioni, una performante NVIDIA GeForce 940MX. Completano la dotazione 512GB di storage SSD SATA3 M.

Le opzioni di connettività comprendono una porta USB Type-C reversibile che supporta a nche l’uscita video, una porta USB 3.1 Gen 1 di Tipo-A, una porta micro HDMI e uno slot per schede SD, per collegare efficacemente e facilmente ogni tipo di periferica, schermo o proiettore.

Un occhio di particolare riguardo va alla produttività con una tastiera full-size retroilluminata e il sensore di impronte digitali integrato nel touchpad, che supporta lo standard Windows Precision Touchpad (PTP), le più comuni gesture e la scrittura manuale. ZenBook UX430 così lo standard per la migliore esperienza nell’utilizzo di Windows 10 e dispone di un microfono multidirezionale che supporta Cortana

Per coloro che necessitano di uno schermo dalle dimensioni ancor più generose, il modello ZenBook UX530 offre lo stesso elegante design e le funzionalità avanzate di ZenBook UX430, vantando però uno splendido schermo antiriflesso da 15,6 pollici, circondato anche in questo caso da una cornice sottilissima. Molto più compatto dei tradizionali notebook della medesima categoria, con uno spessore di 16,9 millimetri e un peso di 1,63 kg, ZenBook UX530 offre prestazioni grafiche importanti grazie alla presenza di una sezione grafica NVIDIA GeForce GTX 950 e una porta HDMI full size. Il modello UX530 è disponibile nella variante Quartz Grey con finitura in metallo sabbiato.