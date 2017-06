Sinergy è NetApp Innovation Partner of the Year

L’azienda italiana è stata premiata a Tallin, in Estonia, in occasione dell’undicesimo NetApp EMEA “Partner Executive Forum”

Sinergy, Star Local Partner di NetApp con oltre 400 sistemi gestiti e un volume di dati di 9 Petabyte, è stato premiato agli annuali “EMEA Partner Excellence Awards” in occasione dell’undicesima edizione del NetApp EMEA Partner Executive Forum tenutasi gli scorsi giorni a Tallin, in Estonia.

In occasione dell’evento annuale dedicato ai partner, in cui NetApp ha incluso una serie di aggiornamenti del programma di canale e uno sguardo alle priorità chiave e agli aggiornamenti strategici in un mondo ridefinito da dati, Sinergy è stata eletta Innovation Partner of the Year, a dimostrazione della capacità della realtà italiana di trovare nuove opportunità nella gestione e protezione dei dati nel cloud ibrido attraverso l’offerta di servizi distintivi con modelli di servizio a consumo, privacy dei dati e altro ancora.

La premiazione, che si è svolta durante la cena di gala presso il Museo Marittimo di Lenussadam, ha visto come protagonisti, tra gli altri, anche Arrow ECS, premiato in qualità di Distributor of the Year, mentre a Ingram Micro è andato il riconoscimento di Regional Distributor of the Year.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Alfred Manhart, Senior Director Channel & SI EMEA di NetApp e ospite dell’evento: «Il Partner Executive Forum ha l’obiettivo di mostrare come la gestione dei dati abbia il potere di trasformare il business, per dare ai nostri partner un’indicazione del successo che possono ottenere quando utilizzano il Data Fabric in modo efficace e olistico. I clienti potrebbero volere massimizzare il potenziale del cloud ibrido o creare un datacenter di nuova generazione, oppure potrebbero voler sfruttare una gestione dei dati all’avanguardia per influenzare positivamente i propri processi It e aziendali. Sia i nostri partner sia NetApp sono presenti in ogni fase del percorso».

Ancora una volta, l’EMEA Partner Excellence Awards di NetApp si conferma come vetrina di questo percorso, che premia chi ha raggiunto risultati eccezionali in termini di crescita, fatturato e investimenti in formazione e certificazioni.