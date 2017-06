Computer Gross ha le soluzioni KNOX Mobile Security di Samsung

Il VAD toscano è anche l’unico distributore It in Italia ad aver sviluppato la procedura per l’attivazione del servizio KNOX MOBILE ENROLLMENT

Computer Gross ha messo a listino le soluzioni KNOX Mobile Security di Samsung. Primo distributore It ad aver firmato il contratto di distribuzione delle soluzioni KNOX, il VAD toscano è anche l’unico in Italia ad aver sviluppato, grazie alla partnership con Samsung, la procedura per l’attivazione del servizio KNOX MOBILE ENROLLMENT.

Grazie alle soluzioni Samsung KNOX sarà possibile avere sul proprio dispositivo uno spazio sicuro per le email e le app aziendali, ovvero un ambiente separato dalle applicazioni personali utilizzate tutti i giorni. Proprio per questo gli amministratori It saranno in grado di impostare politiche di sicurezza e gestire i dati aziendali da remoto, permettendo al proprietario di mantenere privata la propria vita personale.

KNOX protegge l’integrità dell’intero dispositivo, dall’hardware alle applicazioni, grazie a un approccio multilivello che include le funzionalità Trusted Boot e TrustZone-based Integrity Measurement Architecture (TIMA).

«L’accordo appena formalizzato con Samsung per la distribuzione delle soluzioni KNOX testimonia il nostro forte interesse per tutti i nuovi trend di mercato e va a confermare una strategia di ampliamento della nostra offerta, attraverso partnership con vendor leader di mercato come Samsung, nell’ottica di proporre ai nostri clienti prodotti e soluzioni sempre più competitivi e riconosciuti per la loro qualità ed affidabilità» è il commento di Gianluca Guasti, Marketing Director Computer Gross.