Ultra Value Added Distributor esclusivamente dedicato alle tecnologie mobili

Per un’ulteriore focalizzazione sulle tecnologie dedicate alla mobility oggi CleverMobile Solutions diventa CleverMobile Distribution con la mission di accompagnare i rivenditori nella scelta delle migliori soluzioni tecnologiche mobile che il mercato internazionale offre.

CleverMobile Solutions, specializzata nella distribuzione di soluzioni e servizi di enterprise mobility, una ventennale esperienza nel settore, ha intrapreso un’importante riorganizzazione interna per posizionarsi con ancora più forza nel suo specifico ambito di business, quello delle tecnologie dedicate alla mobility.

CleverMobile Distribution, distributore specializzato in soluzioni e servizi di enterprise mobility, è stata il primo Value Added Distributor italiano di MobileIron e vanta nel suo portfolio brand come Accellion, Wandera, Titus, Globalscape, presenti nel Magic Quadrant di Gartner. Grazie a questo ventaglio di offerte, CleverMobile Distribution può proporre soluzioni che vanno dall’enterprise mobility management, alla collaboration, all’ottimizzazione dei dati in mobilità, alla gestione della security.

Soluzioni e servizi a valore aggiunto sono solo una parte dell’offerta di CleverMobile Distribution, che negli anni ha selezionato partner estremamente qualificati e certificati ed è in grado di fornire uno specifico supporto in fase di prevendita, oltre che training commerciale e formazione tecnica, quest’ultima grazie a un proprio centro autorizzato.

L’ingresso del Sales and Marketing Director Antonio Serra

Per rendere la riorganizzazione efficace e consolidare ulteriormente il proprio ruolo, CleverMobile Distribution ha deciso di inserire nel proprio organico una nuova figura, il manager Antonio Serra, in qualità di Sales and Marketing Director.

Antonio Serra, un passato in aziende quali Tiscali, ReeVo e Computerlinks, avrà il compito di far crescere il business dell’azienda seguendo le nuove logiche e le nuove tecnologie che la mobility proporrà al mercato; di migliorare e aumentare il market share, e dunque orchestrare un partner programme di altissimo valore; di fare in modo che le aziende possano sempre considerare le soluzioni mobili come un valore aggiunto.

Con la presenza di Serra, CleverMobile Distribution si impegna a collaborare a stretto contatto con il canale, a farsi portatrice di contenuti e servizi nelle fasi di pre e post vendita: un sistema integrato, dunque, capace di cogliere le opportunità del cambiamento.

Proprio il cambiamento è tema caro a Serra, che precisa: “Ci facciamo precursori di quelle che saranno le tecnologie vincenti in termini di mobilità aziendale e le rendiamo disponibili a partner e clienti, forti dell’expertise che l’azienda vanta in questo specifico ambito. Per me è un onore poter raccontare e rendere concreto il cambiamento, aiutando le persone a lavorare meglio, in modo più smart, o meglio Clever, avendo a fianco un distributore di altissimo valore. Noi non siamo speciali, siamo unici”.