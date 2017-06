PFU (EMEA) Limited: cambio di vertice

Nominato Toru Maki come nuovo presidente e CEO

Toru Maki è stato nominato nuovo presidente e CEO di PFU (EMEA) Limited, con l’intento di massimizzare la leadership in qualità di primo fornitore di soluzioni per la scansione documentale professionale in EMEA. Per raggiungere questo obiettivo, oltre a incrementare il mercato hardware, l’azienda focalizzerà la sua attenzione sullo sviluppo dei software PaperStream e ScanSnap e sull’aumento di servizi professionali. PFU (EMEA) Limited è responsabile delle vendite e del mercato degli scanner documentali Fujitsu in Europa, Medio Oriente e Africa ed è specializzata nella fornitura di scanner professionali per uso personale, da scrivania, per gruppi di lavoro e ad alto volume di produzione.

Toru Maki è entrato a far parte di Fujitsu nel 1982 e ha svolto diversi incarichi, in ambito finanziario e amministrativo, ricoprendo anche posizioni manageriali nel settore degli scanner documentali per l’azienda. Prima di assumere il nuovo incarico con sede nel Regno Unito, è stato a capo del mercato scanner in India e Senior Director for International Sales.

“PFU si è sempre concentrata sul suo potere innovativo per costruire una tecnologia orientata al cliente, permettendole di essere sempre un’azienda leader del settore – dichiara Toru Maki, nuovo presidente e CEO di PFU (EMEA) Limited –. In qualità di Presidente, voglio continuare a lavorare su questo aspetto e approfondire le relazioni con i clienti, al fine di comprendere al meglio le loro esigenze di business “.