Sinergy è Innovation Partner of the Year 2017 NetApp

I vincitori annunciati durante la cena di gala dell’11esima edizione del NetApp EMEA “Partner Executive Forum” a Tallin, in Estonia

Sinergy, IT System Integrator, è stata premiata da NetApp con l“Innovation Partner of the Year Award” 2017. La cerimonia annuale si è svolta durante la cena di gala al Partner Executive Forum di NetApp EMEA, dove sono stati premiati i partner che nel Financial Year 2017 di NetApp hanno dimostrato importanti doti di crescita.

“Il mondo è sempre più guidato dai dati. Questo genera molte opportunità per i partner che sanno come gestire correttamente il cloud ibrido – afferma Alfred Manhart, Senior Director Channel & SI EMEA di NetApp -. I dati stanno crescendo su set di grandissime dimensioni e sono disseminati in siti diversi. Questa è una sfida per le imprese che vogliono liberare il proprio potenziale trasformativo. L’esperienza consolidata nel campo della gestione dei dati da parte dei nostri partner può essere un fattore cruciale nel guidare le aziende clienti, per questo motivo siamo orgogliosi delle competenze del nostro ecosistema. I nostri Excellence Awards sono un riconoscimento della preparazione dei nostri Partner in tutto il territorio”.

Il premio “Innovation Partner of the Year” è stato consegnato a Sinergy, Star Partner NetApp, per aver raggiunto i propri obiettivi di innovazione e lanciato con successo una nuova soluzione di Big Data Analytics basata su NetApp.

“Un riconoscimento che è per Sinergy di grande prestigio perché, partendo dalle nostre consolidate competenze di gestione, integrazione e protezione dei dati, abbiamo realizzato un’infrastruttura scale-out per Business Analytics basata su hadoop superando i limiti di un’architettura distribuita server based” evidenzia Andrea Navalesi, amministratore delegato Sinergy.