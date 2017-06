App preinstallate e servizi per le immagini sui nuovi tablet Kodak

Attesi per fine giugno nei formati da 7 e da 10,1’’, i nuovi tablet Kodak annunciati da Eastman Kodak e Archos offrono numerose funzionalità per modificare e stampare ricordi

Scocca posteriore nera o gialla, design elegante, dimensione da 7 o da 10.1’’ caratterizzano i nuovi tablet Kodak che, annunciati da Eastman Kodak e Archos saranno disponibili in tutta Europa da fine mese.

Oltre alle più recenti tecnologie hardware, a caratterizzarli ulteriormente ci pensa una serie di applicazioni preinstallate per modificare, condividere e stampare in qualsiasi momento e a un prezzo accessibile i propri ricordi.

I tablet Kodak sono, infatti, dotati di uno schermo IPS HD che garantisce fluidità e un’ottima fedeltà dei colori, per godere sempre a pieno di qualsiasi contenuto multimediale. I tablet sono alimentati da un processore quad-core a 64 bit Mediatek, possiedono 1 GB di RAM e sono in grado di eseguire più applicazioni e video contemporaneamente.

Nello specifico, il modello da 7 pollici possiede 16 GB di memoria interna, mentre il modello da 10.1 pollici possiede 32 GB di memoria interna; entrambe le memorie sono espandibili fino a 64 GB tramite micro SD.

I tablet KODAK montano l’ultima versione di Google Android, Nougat, e garantiscono l’accesso al Google Play Store e a milioni di applicazioni, giochi e libri. I tablet sono dotati di connessione 3G e Wi-Fi e dispongono di una batteria Li-Ion da 2500 mAh (per il tablet da 7 pollici) o 6000 mAh (per il tablet da 10,1 pollici).

Due le fotocamere in dotazione in entrambi i modelli: una frontale da 2 MP e una posteriore da 8MP, in aggiunto a un GPS integrato, app preinstallate e numerosi servizi per la modifica, la condivisione e la stampa di immagini.

Tra queste:

CYBERLINK Photo Director per regolare il contrasto, la saturazione, la luminosità e l’effetto HDR; rimuovere oggetti indesiderati e aggiungere effetti, vignette, creare splendidi ritratti con il tool Skin Smoothing

per regolare il contrasto, la saturazione, la luminosità e l’effetto HDR; rimuovere oggetti indesiderati e aggiungere effetti, vignette, creare splendidi ritratti con il tool Skin Smoothing CYBERLINK YOUCAM ideale per migliorare la pelle, gli occhi, il contorno del viso, per aggiungere fotogrammi e creare collage

ideale per migliorare la pelle, gli occhi, il contorno del viso, per aggiungere fotogrammi e creare collage CYBERLINK YOUCAM Fun per scattare foto e video con filtri dal vivo, per creare effetti originali, frame e sfondi

per scattare foto e video con filtri dal vivo, per creare effetti originali, frame e sfondi GOOGLE SNAPSEED con 29 strumenti e filtri

I nuovi tablet KODAK saranno disponibili in Italia entro la fine di giugno al prezzo di 99 euro per la versione da 7 pollici e al prezzo di 149 euro per la versione da 10.1 pollici.