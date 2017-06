Riprese in-vehicle e monitoraggio remoto con VIA Mobile360 Surround View

Il nuovo kit VIA Mobile360 Surround View offre riprese in-vehicle a 360°, monitoraggio da remoto, funzionalità di registrazione e tracciamento

È una soluzione altamente integrata e personalizzabile le riprese in-vehicle il nuovo Kit VIA Mobile360 Surround View presentato da VIA Technologies, che utilizza la tecnologia VIA Multi-Stitch, in grado di gestire in modo semplice le riprese a 360° e di visualizzarle sia in locale che da remoto. Il kit include anche VIA Mobile360 E-Track, un portale cloud in grado di raccogliere, organizzare e gestire le informazioni provenienti dal monitoraggio in tempo reale dei veicoli.

È, inoltre, possibile aggiungere fino a due fotocamere FOV-190 o FOV-50 ed espandere le funzionalità di ripresa in diversi ambiti: per il monitoraggio di veicoli più lunghi, per le soluzioni di guida autonoma, per la visualizzazione del conducente e del carico, oltre che per il riconoscimento delle targhe.

“Grazie al design robusto e personalizzabile, il Kit VIA Mobile360 Surround View può essere installato facilmente su veicoli commerciali ed industriali di qualsiasi tipo e dimensione” ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies. “Il kit è in grado di fornire ai conducenti una visione ampia, aiutando così a prevenire gli incidenti causati dai punti ciechi, non solo in situazioni di traffico intenso, ma anche su terreni di lavoro impegnativi”.