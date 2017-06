Da Lexmark una Green Guide per una stampa sostenibile

Lexmark ha stilato un elenco di 14 voci volte a suggerire comportamenti virtuosi per realizzare una stampa in grado di salvaguardare l’ambiente

Partita dal presupposto che non tutti sanno che produrre e utilizzare stampanti genera gas serra e contribuisce all’esaurimento di importanti risorse, Lexmark ha preparato un elenco composto da 14 semplici accorgimenti per una stampa attenta all’ambiente.

Si parte dal suggerire di evitare di stampare email e bozze al preferire le scansioni per distribuire e condividere i documenti passando dall’accorgimento di archiviare copie di documenti in formato elettronico. L’anteprima di stampa, poi, andrebbe sempre utilizzata, così come stampare solo la pagina che serve, non l’intero documento.

Molto utile è anche la funzione di stampa modalità “bozza” per i documenti a uso interno, così come impostare in automatico la modalità fronte-retro o stampare in modalità multipla, quando possibile. E se il suggerimento di usare riciclata per risparmiare risorse naturali è un virtuosismo noto ai più, non tutti sanno che usare stampanti workgroup condivise piuttosto che stampanti desktop individuali può aiutare a salvaguardare il mondo che abitiamo, così come usare cartucce ad alto rendimento, riciclare i fogli stampati dopo l’uso, o inserire le cartucce esauste nei contenitori designati o tramite imballaggi di restituzione per il riciclo. Non meno importante, infine, è mantenere attiva la modalità “risparmio energetico” per ridurre i consumi.

Cambiare le proprie abitudini non è sempre facile, ma nel caso dei processi di stampa, dove la sola carta rappresenta il più grande impatto ambientale dell’intero processo, vale la pena di adottare il numero più alto possibile degli accorgimenti appena elencati.

Suggerimenti al management

Da questo punto di vista, anche gli It manager, i responsabili acquisti e i direttori di sistema possono ridurre l’impatto ambientale dei propri sistemi di stampa aziendali ottimizzando il modo in cui i dipendenti li utilizzano.

Ecco come:

Scegliere prodotti progettati nel rispetto dell’ambiente

Preferire dispositivi multifunzione rispetto a unità single-function personali. Vi siete mai chiesti perché molte aziende sostituiscono fotocopiatrici, stampanti e fax con dispositivi multifunzione? I dispositivi multifunzione possono ridurre il consumo medio di energia dal 30% fino al 50%.

Usare carta sostenibile

Carta proveniente da foreste certificate, con un marchio di qualità ecologico di terze parti come l’Ecolabel UE può fare una grande differenza. Chiedete al vostro fornitore di carta di condividere le loro policy di gestione sostenibile. Le stampanti Lexmark sono testate per stampare non solo sulla carta standard dell’ufficio, ma anche su carta riciclata e carta di peso inferiore.

Acquistare cartucce ad alto rendimento

L’utilizzo di cartucce ad alto rendimento consente di ridurre il numero di materiali, spedizioni, oltre ai costi di stoccaggio e il numero di unità da riciclare.

Considerare l’acquisto delle Corporate Cartridges di Lexmark

Le Corporate Cartridges di Lexmark hanno il vantaggio di utilizzare componenti specifici che potrebbero essere stati recuperati selettivamente attraverso la raccolta di cartucce tramite il programma LCCP (Lexmark Cartridges Collection Program). Il riutilizzo di componenti elevati minimizza l’impatto per l’approvvigionamento di nuove materie prime per queste parti. Inoltre, Lexmark ha investito nella produzione in Europa di queste cartucce garantendo un vantaggio ambientale ed economico locale.