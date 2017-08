Tech Data offre il nuovo Microsoft 365 Business integrato nel proprio Small Business Cloud Server

Il distributore potenzia ulteriormente il supporto fornito per consentire ai partner Microsoft di creare le proprie attività cloud

Tech Data Corporation offrirà una soluzione completa integrando il nuovo Microsoft 365 Business nel proprio Small Business Cloud Server, eseguito su Microsoft Azure, per fornire alle piccole e medie imprese la piattaforma ideale per la digital transformation. Tech Data è uno dei Global Partner csp ad avere già la soluzione Microsoft 365 disponibile sul marketplace StreamOne.

Microsoft 365 Business riunisce le funzionalità di gestione, configurazione e distribuzione di servizi e dispositivi sia di Microsoft Office 365, Windows 10 e Microsoft Enterprise Mobility + Security e consente di utilizzarle da un’unica interfaccia su StreamOne, la piattaforma Cloud di aggregazione, gestione e fatturazione di Tech Data. Entro il prossimo autunno, Tech Data offrirà ai partner Microsoft sia Microsoft 365 Business sia la soluzione combinata Microsoft 365 Business/Small Business Cloud Server tramite StreamOne, semplificando considerevolmente l’esperienza di partner e utenti delle piccole aziende.

“Con questo annuncio, Tech Data potenzia ulteriormente il supporto fornito per consentire ai partner Microsoft di creare le proprie attività cloud – ha dichiarato Michael Urban, Corporate Vice President, Strategy, Transformation, and Global Vendor Management di Tech Data, che è anche responsabile della strategia cloud globale dell'azienda –. In particolare, la combinazione di Microsoft 365 Business con il nostro Small Business Cloud Server su Microsoft Azure offre ai rivenditori l’opportunità davvero unica di fornire alle PMI una piattaforma completa, scalabile e personalizzata per attuare la propria digital transformation”.