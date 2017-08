Canon a Viscom 2017: in mostra le soluzioni per rivoluzionare il mondo della stampa digitale

Protagonista assoluta sarà la nuova Océ Colorado 1640 per il settore grande formato

Dal 12 al 14 ottobre Viscom 2017 sarà e Fieramilano Rho, a Milano, per guidare il visitatore alla scoperta dei cambiamenti del mercato dettati dalle nuove tecnologie di stampa digitale, dai trend emergenti e dalle novità in tema di stili e materiali.

A Viscom ci sarà anche Canon (Padiglione 08, stand K01), che esporrà Océ Colorado 1640, la prima stampante roll-to-roll da 64” per il settore del grande formato, una soluzione basata sulla tecnologia green UVGel di Canon che rivoluziona il mercato della stampa digitale per le applicazioni grafiche e industriali.

In occasione di Viscom 2017, Canon metterà in mostra un’ampia gamma di soluzioni dedicate al mondo della stampa digitale, confermando la sua inclinazione per l’innovazione e la sperimentazione. Sarà infatti possibile vedere in Canon Océ Colorado 1640[/caption]azione anche Océ Arizona 1260 GT, Canon imagePRESS C850 a colori e i nuovi plotter grafici water based imagePROGRAF PRO.

Le applicazioni realizzate con le tecnologie in mostra daranno vita a una campagna di comunicazione integrata per un marchio di bellezza. I fornitori di servizi di stampa potranno scoprire come diverse tecnologie e workflow possano arricchire il loro portfolio produttivo per soddisfare le esigenze dei clienti, creando al tempo stesso nuove opportunità di guadagno.

La campagna di lancio creata per un ipotetico marchio di bellezza utilizza le immagini del fotografo e filmmaker Clive Booth per raffigurare i quattro elementi Terra, Aria, Fuoco e Acqua. Da questo progetto grafico nascono ben 19 applicazioni differenti: interior décor, imballaggi, stampe per interni ed esterni, materiale POS e poster, stampa industriale e funzionale, foto e fine art, comunicazione on-demand.

“In occasione di Viscom 2017 vogliamo ispirare il cambiamento e stimolare la creatività di un mercato che permette di esplorare opportunità sempre nuove – commenta Teresa Esposito, Marketing & Sales Excellence Director Business Group di Canon Italia -. Il nostro approccio è quello di fornire a clienti e partner gli strumenti necessari per riuscire a leggere i nuovi trend e strutturare progetti di crescita sostenibile per il proprio business. Presenteremo infatti molteplici opportunità per arricchire la gamma di prodotti offerta ai clienti e spiegheremo come investimenti ben ponderati nelle tecnologie di grande e piccolo formato possano aiutare a diversificare la loro offerta, consolidare i rapporti con la clientela e accrescere la redditività”.