Il programma di canale di Dell EMC si rinnova

Previsti nuovi benefit per i partner

Dell EMC rinnova il Dell EMC Partner Program con l’obiettivo di offrire ai distributori, ai solution provider, ai rivenditori, ai CSP, agli outsourcer strategici e ai partner OEM dell'intera area EMEA nuove opportunità di crescita in termini di business e di fatturato.

Le novità, che riguardano un ampliamento del meccanismo di protezione delle attività commerciali dei partner e una linea di prodotti riservata esclusivamente ai distributori, vanno a concretizzare i tre pilastri del programma Dell EMC dedicato ai partner e che sono riassunti dallo slogan “Simple. Predictable. Profitable”, promuovendo, nel contempo, un maggior successo per i solution provider e i distributori del canale IT dell'intera regione.

Protezione delle relazioni dei partner con un più ampio riconoscimento delle attività in corso sul mercato

Dell EMC continua ad ampliare il proprio impegno nei confronti dei partner con l’iniziativa Infrastructure Solutions Group (ISG) and Client Solutions Group (CSG) Incumbency for Commercial Program, già attivata all’inizio di questo trimestre, grazie alla quale i partner possono accrescere il business con Dell EMC vendendo soluzioni dell’intero data center portfolio.

Tra i principi del Dell EMC Partner Program, Dell EMC riconosce l'importanza di un modello prevedibile di sales engagement, garantendo protezione sulle attività di vendita per tutti i partner che registrano le attività sui rispettivi clienti. In questo modo, i relativi team ottengono visibilità completa sugli account coinvolti e sulle trattative in corso e si attiva una collaborazione più efficace tra Dell EMC e i partner, che possono contare su tutte le risorse necessarie per supportare l'acquisizione di nuovo business.

Dell EMC Networking X-series – La prima linea di prodotti riservata esclusivamente ai distributori

Dell EMC ha annunciato che il proprio portafoglio Networking X-Series sarà d'ora in avanti reso disponibile a clienti e partner solamente attraverso i propri distributori. Convertendo i prodotti X-Series in un'esclusiva per questi ultimi, Dell EMC dimostra, ancora una volta, l'impegno e l'investimento a favore della crescita del canale per le attività Dell EMC Infrastructure Solutions.

Virtustream aggiunge Enterprise Cloud all'iniziativa Dell EMC Partner Program globale

Quale divisione di Dell Technologies, Virtustream ha aggiunto al Dell EMC Partner Program la propria piattaforma Enterprise Cloud. Avendo reso la soluzione Virtustream Storage Cloud disponibile ai partner dal dicembre 2016 – sulla scia della crescente richiesta espressa dai clienti per cloud storage di livello enterprise – la soluzione Virtustream Enterprise Cloud (VEC) offrirà all'ecosistema dei partner Dell EMC soluzioni cloud capaci di generare un sostanziale impatto sul percorso di trasformazione digitale dei clienti.

Non solo i partner Dell EMC saranno in grado di proporre attraverso VEC la flessibilità del modello di consumo di un cloud pubblico unitamente a tutti i vantaggi in termini di prestazioni e sicurezza di un cloud privato, ma riceveranno anche molti dei benefit di base previsti dall'iniziativa Dell EMC Partner Program, come crediti di livello e ammissibilità agli sconti, con effetto immediato.

Nuove proposte Dell Financial Services per il canale

Dell Technologies ha introdotto modelli di consumo flessibili per l'IT, dal desktop al data center, per semplificare l'adozione tecnologica da parte delle imprese. Consapevole della crescente domanda legata ai servizi, Dell Technologies offre ai propri partner il supporto necessario per sviluppare soluzioni finanziarie flessibili, dalle PMI ai grandi deployment corporate.

In questo modo i partner avranno accesso a:

• Cloud Flex per la famiglia di prodotti iperconvergenti di Dell EMC, a partire da VxRail e XC Series.

• Flex On Demand per tutte le soluzioni di storage Dell EMC, consentendo ai clienti di pagare solo la capacità di archiviazione di cui necessitano

• PC as a service – inclusi gli ultimi Dell EMC PC hardware, periferiche e software per singolo prezzo prevedibile per posto al mese.

CSP e Outsourcer Track

La nuova Cloud Service Provider and Strategic Outsourcer Track 2017 è stata estesa con opportunità per fondi di sviluppo Proposal ed Earned BDF, oltre che con sconti basati sul fatturato di sell-in. Sono state inoltre attivate risorse marketing dedicate ai service provider per aiutare i partner a creare programmi e attività go-to-market capaci di contribuire direttamente al loro successo.