Viscom torna dal 12 al 14 ottobre

Oltre 200 brand internazionali presenti ad oggi, padiglione 8 sold out, per una appuntamento con la città futura della comunicazione

Dopo l’edizione di successo del 2016, che ha visto la partecipazione di oltre 400 espositori e più di 18.400 presenze provenienti da 60 paesi, torna anche per il 2017 l’appuntamento con Viscom, il salone internazionale dedicato al mercato della comunicazione visiva a livello internazionale organizzato da Reed Exhibitions. Dal 12 al 14 ottobre le aziende, i professionisti e gli esperti più importanti del settore saranno a Milano per incontrarsi, creare nuovi business e trarre ispirazione da un’atmosfera magica e coinvolgente.

Temi principali della manifestazione: quali sono le nuove frontiere raggiungibili in ambito pubblicità, grafica, design, architettura, moda, retail, industria della marca grazie alle nuove applicazioni; come e fino a che punto l’innovazione tecnologica consente di migliorare al tempo stesso le performance delle aziende e la personalizzazione dei prodotti e quali sono i nuovi scenari che detteranno le prossime mode della comunicazione visiva.

La fiera sarà un luogo di incontro e confronto in cui le imprese potranno relazionarsi con i professionisti di oggi e di domani per ingaggiare i clienti del presente e quelli dei prossimi anni. Un’occasione unica per interfacciarsi direttamente con il sistema produttivo europeo e mostrare come l’integrazione delle competenze tecnologiche e la multidisciplinarità siano fattori strategici per affrontare le nuove sfide lavorative.

“Il nostro obiettivo come organizzatori è quello di offrire nuovi stimoli e nuovi spunti di riflessione – commenta Paola Sarco, Exhibition Manager Viscom Italia – per fare in modo che la fiera continui ad essere vista come un appuntamento irrinunciabile dagli addetti ai lavori. Oltre a garantire l’offerta più completa e variegata possibile, a Viscom Italia li mettiamo in grado di vedere e acquistare le novità dei prodotti, valutare l’assortimento rispetto alle ultime tendenze, aggiornarsi sui trend emergenti, confrontarsi con i colleghi e misurarsi professionalmente con le eccellenze del settore”.

Confermate le prestigiose collaborazioni con i principali istituti e associazioni di categoria quali: Aiap per i progettisti di grafica, Aicap per gli arredi pubblicitari, ALA-Assoarchitetti per il settore dell’architettura, Assocom, per le agenzie di comunicazione e pubblicità, Display Italia per il mondo del retail e il PersonaLive azienda incubata del POLIHUB, Politenico di Milano.