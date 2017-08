Aggiornamento VPai Android App: disponibili nuove funzionalità di ripresa a 360°

La versione 2.0 introduce i filtri immagine, il time-lapse e l’accesso al portale per la condivisione di contenuti VPai community

VPai Android App di VIA Technologies si aggiorna includendo nuove funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti.

Le novità introdotte includono:

· Filtri: sono disponibili dodici nuovi filtri a colori utilizzabili sia in anteprima che per modificare i video acquisiti, incluso un filtro in bianco e nero, oltre ad un’ampia gamma di effetti per migliorare i ritratti e il filtro Skelton, che trasforma un’immagine in un disegno.

· Spazio cloud: è disponibile il nuovo portale per la condivisione di contenuti VPai community che permette agli utenti di caricare foto e video nel cloud Vpai.

· Time-Lapse: la nuova funzionalità consente agli utenti di esplorare una nuova dimensione delle riprese a 360 °.

· Screen Capture: è ora possibile fare degli screenshot direttamente attraverso l’app per condividere incredibili immagini a 360° in qualsiasi social media, da Instagram a Pinterest, da Google+ a Twitter.

· Weibo Live Streaming: è disponibile il supporto per la diretta streming sulla popolare piattaforma di social media cinese Weibo, oltre a YouTube e Facebook.

“VIA si impegna per consentire ai nostri utenti di provare nuovi utilizzi creativi per le riprese a 360 ° – ha dichiarato Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies -. Le nuove funzionalità incluse nel nostro ultimo aggiornamento consentiranno di esplorare i nuovi orizzonti offerti dai video e dalle fotografie a 360 °”.