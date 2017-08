Ricoh: cinque nuovi premi da Buyers Laboratory

La società è stata premiata da Buyers Laboratory LLC (BLI) nell’ambito dei Summer Pick Awards 2017. Cinque riconoscimenti che confermano la leadership di Ricoh nell’innovazione

I nuovi premi conferiti a Ricoh da Buyers Laboratory dimostrano la capacità dell’azienda di sviluppare tecnologie a supporto dell’innovazione negli ambienti di lavoro.

Le categorie in cui Ricoh ha primeggiato sono:

Outstanding Multifunction Printer for Mid-size Workgroups

Ricoh MP 402SPF

Outstanding Multifunction Printer for Large Workgroups

Ricoh MP 501SPF

Outstanding Departmental Multifunction Printer

Ricoh MP 601SPF

Outstanding Departmental Printer

Ricoh SP 5310DN

Outstanding 25-ppm Copier MFP

Serie Ricoh MP 2555

I tecnici di BLI hanno effettuato rigorosi test e premiato i modelli che si sono distinti dalla concorrenza. “I nostri Pick Awards danno rilievo ai prodotti che dimostrano performance d’eccellenza durante i test”, spiega David Sweetnam, Director of Research and Lab Services per BLI EMEA/Asia. “I cinque premi conferiti a Ricoh avvalorano la continua innovazione nello sviluppo e progettazione di soluzioni in grado di supportare le aziende di tutte le dimensioni. Ogni riconoscimento mette in evidenza l’efficienza del portfolio Ricoh”.

Olivier Vriesendorp, Vice President Product Marketing di Ricoh Europe, commenta: “Questi premi confermano la leadership di Ricoh nel proporre alle aziende di tutti i settori soluzioni innovative grazie alle quali migliorare la gestione e la condivisione delle informazioni”.