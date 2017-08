Canon alla Mostra del Cinema di Venezia

L’iniziativa rientra nel progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence

Canon rinnova anche per il 2017 il sodalizio con La Biennale di Venezia riconfermando il proprio sostegno per la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica che si terrà presso il Lido di Venezia dal 30 agosto al 9 settembre.

L’iniziativa rientra nel progetto IoX, Imaging of Italian Xcellence, l’iniziativa con cui Canon da qualche anno sostiene le eccellenze italiane nelle loro diverse forme ed espressioni.

Durante la Biennale Cinema 2017 Canon metterà a disposizione la propria esperienza e competenza in ambito imaging, offrendo ai fotografi accreditati un supporto tecnico completo nell’area CPS – Canon Professional Services. Ciascuno di loro potrà contare sulla consulenza di tecnici dedicati e riparatori specialisti per verificare il buon funzionamento del proprio equipaggiamento fotografico avendo così la garanzia di lavorare con strumenti in condizioni di massima efficienza. Sarà inoltre possibile testare sul campo le ultime novità di prodotto della gamma foto e video professionale, tra cui il nuovo modello top di gamma Canon Cinema EOS C200, la videocamera digitale compatta 4K che supporta il nuovo formato di registrazione RAW in camera e la nuova fotocamera Full Format EOS 6D MkII.

Canon, inoltre, supporterà il media center attraverso l’installazione di un servizio completo di stampa documentale professionale, garantendo affidabilità, capacità di produzione e alta qualità a supporto delle attività degli uffici della Mostra e di tutti i giornalisti accreditati alla Sala Stampa.

“Siamo convinti che l’innovazione tecnologica Canon possa costituire un valido alleato a sostegno dell’arte cinematografica – commenta Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging e Consumer Marketing Director di Canon Italia –. Oggi, l’imaging rappresenta il linguaggio universale per esprimere creatività e trasmettere emozioni e, con il nuovo claim Live for the Story, Canon si avvicina sempre più a tutti coloro che raccontano la propria esperienza attraverso l’ausilio dell’immagine. La partecipazione di Canon alla 74. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, quindi, conferma l’impegno dell’azienda a supportare i professionisti dell’imaging e le organizzazioni eccellenti come quella della Biennale di Venezia”.