Kingston Premier Server R-DIMM DDR4 2666MT/s è compatibile con la piattaforma Intel Purley

La nuova piattaforma Purley è ottimizzata con la famiglia di processori scalabili Intel® Xeon (Skylake-SP)

Le memorie Server Premium R-DIMM DDR4-2666 di Kingston Technology nei tagli da 32GB, 16GB e 8GB hanno ricevuto la compatibilità per la piattaforma Intel Purley, ottimizzata per la famiglia di processori scalabili Intel Xeon (Skylake-SP). Questa compatibilità segna anche il lancio della nuova linea di prodotti Kingston Server Premier, progettata per le ultime architetture server che debutteranno durante il 2017. La linea Server Premium di Kingston consiste in memorie server di primo livello di alta qualità e ha come target i costruttori di sistemi, SMB e data center con una soluzione completamente locked build per un’uniformità garantita.

I moduli Kingston Server Premium compatibili con la piattaforma Purely sono appositamente progettati per sfruttare la potenza della nuova microarchitettura del server Intel a sei canali, senza stabilire restrizioni di frequenza di memoria clock riscontrate nelle precedenti piattaforme. A 2666MT/s – la frequenza di prestazione di nuova generazione per le memorie DDR4 – ogni DIMM fornisce picchi di larghezza di banda di 21,3GB/s. Quando raggruppati insieme per performance multicanale, forniscono una notevole spinta nelle prestazioni per le applicazioni server di memoria ad alta intensità di oggi.

Kingston Server Premier è un portfolio semplificato di memorie server che soddisfano i requisiti specifici di data center e di clienti Cloud, così come clienti aziendali, system integrator e SMB.

"Siamo orgogliosi di introdurre Server Premier come un set di memorie disponibili in diverse capacità con una compatibilità ampia e multipiattaforma – ha dichiarato Christoph Bader, B2B Strategic Marketing -. Con Server Premier, i clienti possono aspettarsi lo stesso grado di affidabilità, rigorosità di test, prestazioni e supporto che hanno portato le memorie Kingston ad essere scelte da molti data center del mondo".