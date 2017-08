Wildix abbraccia il cloud

Per ampliare il business attraverso la nuvola parte il nuovo Wildix Cloud Partner Program for Reseller

Wildix, multinazionale italiana specializzata in soluzioni di Unified Communications e prodotti VoIp, inaugura una nuova iniziativa rivolta a coloro che vogliono vendere attraverso il cloud soluzioni di UC&C: il Wildix Cloud Partner Program for Reseller.

“Per noi il cloud è una tecnologia importante per creare opportunità di business – spiega Cristiano Bellumat, direttore commerciale di Wildix -. E l’atteggiamento che notiamo nei partner è di valutazione molto accurata e di adozione in funzione delle necessità dei clienti finali. Oggi questo è un tema che è di forte attenzione per Wildix, che dal punto di vista tecnologico si ritiene più che pronta, come attestano le centinaia di clienti già attivi”.

Bellumat ritiene che nei prossimi due anni le offerte per i servizi Software as a Service (SaaS) acquisiranno un’ampia fetta del mercato delle telecomunicazioni (all’incirca il 20%), e il Wildix Cloud Program for Reseller si propone, per l’appunto, di offrire opportunità di business alle aziende di informatica per giocare un ruolo di protagoniste nel settore. “Il modello SaaS – sottolinea Bellumat – offre una soluzione software completa che puoi acquistare con pagamento in base al consumo da un provider di servizi Cloud. Il modello consente dunque alle imprese di essere rapidamente operative con un'App con costi iniziali minimi”.

Per gli aderenti al programma non sono previsti obblighi di durata e presenza (tutta la documentazione è disponibile online in video e testo), fee di ingresso o canoni di assistenza.

Il programma pone al centro della sua offerta tutte le funzionalità di Unified Communications & Collaboration disponibili su browser: una soluzione Full IP che include un unico softphone WebRTC browser-based per chiamate audio e video.

WebRTC è una tecnologia supportata che permette agli standard aperti dei browser di comunicare tra di loro e scambiare audio, video e perfino file usando una semplice API basata su Javascript.

Queste le prime date dei Road Show per aderire al Wildix Cloud Program: