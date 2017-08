UC: Mitel Leader nel Gartner Magic Quadrant

Risultato raggiunto per il quarto anno di fila

Mitel è stata riconosciuta per il quarto anno consecutivo come Leader nel Quadrante Magico di Gartner per le Unified Communication (UC).

Nel recente Report di luglio, Gartner evidenzia: "È importante che le organizzazioni che investono nella tecnologia UC centralizzata abbiano un chiaro percorso di migrazione verso i servizi cloud, con partner che siano affidabili sia commercialmente sia per le capacità operative".

MiCollab e MiTeam offrono una suite completa di applicazioni collaborative disponibili con differenti modelli di implementazione e forniscono la stessa esperienza utente da qualsiasi dispositivo. MiTeam, un ambiente di lavoro collaborativo e context-aware, in cloud, integrandosi anche con soluzioni ibride.

Tramite la nuova soluzione CloudLink, Mitel è inoltre in grado di abilitare al cloud quelle realtà che hanno già una infrastruttura (Mitel o di altri fornitori), nonché di investire in una strategia di integrazione per alimentare lo sviluppo di ulteriori applicazioni verticali di produttività.

"Sempre più aziende – ha dichiarato Rich McBee, CEO di Mitel – privilegiano la trasformazione digitale e vogliono passare al futuro, ma devono farlo in modo da sfruttare gli investimenti esistenti. Mitel le aiuta a farlo, fornendo loro strumenti di collaborazione avanzati e di alto valore per migliorare i processi aziendali, accelerare la produttività e contribuire a una maggiore collaborazione".