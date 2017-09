EET Europarts in partnership con ARMOR: nuove soluzioni POS a favore dell’ambiente

La nuova collaborazione valorizza l’iniziativa di sostenibilità di ARMOR, produttrice di nastri per stampanti privi di solventi al 100%

EET Europarts entra in partnership con l’azienda produttrice di nastri per stampanti a trasferimento termico, ARMOR, nota per la sua ecosostenibilità grazie alla mancanza di solventi nei suoi prodotti. ARMOR, azienda pionieristica presente sul mercato da oltre 25 anni nel settore dei materiali di consumo per il trasferimento termico, ha sviluppato un processo di produzione unico che consente di realizzare rotoli senza l'utilizzo di solventi.

ARMOR SolFree è l'unico processo di produzione del nastro, a trasferimento termico, che non utilizza una sola goccia di sostanza chimica, neppure per il rivestimento. SolFree porta ad un risparmio di 365g. di CO2 rispetto a quanto rilasciato secondo il processo tradizionale di produzione del rivestimento.

RMOR ha aderito al Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed al programma “Responsible Care ICCA”.

Successivamente, è stato redatto il piano d'azione denominato Decaplan.

Dieci punti strategici legati allo sviluppo sostenibile, con team dedicati a ciascun target, per garantire che tutti i progetti aziendali includano attività atte allo sviluppo sostenibile. Uno di questi team mira al "Concetto di eco-sostenibilità", promotore dell’innovativo processo SolFree.



"Siamo molto soddisfatti della collaborazione con ARMOR", afferma Richard Gregoire, Direttore EMEA, POS & Auto-ID del gruppo EET. "E’ importante per noi, come Azienda distributrice e per i nostri Clienti, preservare al meglio il nostro pianeta e l’ambiente, ottica che si sposa perfettamente con l'approccio sostenibile di ARMOR. Proponendo questi prodotti, possiamo contribuire alla riduzione di CO2 e soddisfare la crescente domanda di prodotti ecocompatibili, mantenendo alta la qualità di stampa, senza influire sulle impostazioni della stampante o sul prezzo.”



"E' con grande entusiasmo che ARMOR ha avviato la partnership con EET Europarts", risponde Pierre-Arnaud Hommel, responsabile della comunicazione presso ARMOR ICP. "Non solo EET Europarts e ARMOR hanno l'idea comune di poter offrire al mercato prodotti di qualità superiore in grado di soddisfare tutte le esigenze di stampa. Ma si condivide anche la visione che i nastri Thermal Transfer debbano contribuire alla protezione dell'ambiente, soluzione attuale e vincente. A conferma di tale trend, ARMOR applicherà il processo SolFree® anche ad altri prodotti della sua offerta. Tale partnership dà merito ulteriore ad EET Europarts che, nuovamente, riesce a differenziarsi con un’offerta di ecosostenibilità in grado di soddisfare qualsiasi necessità, hardware o etica, anche degli utenti finali."